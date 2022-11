Sono rimasti gli ultimi due giorni per poter approfittare delle fantastiche offerte su Amazon, perché domani sarà l’ultimo giorno per i Black Friday, quindi l’e-commerce sta spingendo con offerte assurde delle ultime ore. Huawei, si può dire quel che si vuole, ma crea prodotti tech di tutti i tipi che non sono solo molto performanti, ma anche di altissima qualità. Un esempio è il Huawei MateView GT, un monitor curvo da gioco, con prestazioni da capogiro. Questo fantastico prodotto è adesso scontato del metà prezzo, avete capito bene il 50% di sconto, che porta il suo prezzo a soli 199,00 €.

Huawei MateView GT: il monitor che tutti i giocatori vogliono

Così come voi non dovete perdere tempo per approfittare di questa offerta, anche noi saremo veloci, andando dritti al punto di quelle che sono le caratteristiche principali del Huawei MateView GT:

Schermo da 27 pollici con rapporto d’aspetto 16:9 con design ultra-curvo 1500R;

Risoluzione 2K e grazie a una latenza bassissima e a una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, il flusso visivo è continuo e fluido;

La gamma di colori DCI-P3 al 90% offre un’esperienza di livello cinematografico, mentre la fedeltà cromatica Delta E <2 offre colori realistici; godetevi una luminosità per i contenuti HD fino a 350 nits e cogliete ogni dettaglio, grazie alla tecnologia HDR10 e a un rapporto di contrasto di 4000:1;

Cambiate velocemente i parametri del display per adattarlo alle diverse tipologie di gioco utilizzando il pratico joystick fisico a 5 vie. Potete scegliere fra 8 diverse modalità;

Restate al PC a lungo senza affaticare gli occhi grazie a questo display con prestazioni a bassa emissione di luce blu e anti-sfarfallio certificate da TÜV Rheinland;

Ricordatevi che grazie al servizio Cofidis di Amazon potete acquistare il Huawei MateView GT in comode rate a tasso zero. Approfittate di questa offerta e portatelo a casa a soli 199,00 €.