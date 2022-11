iPhone 13 Mini è l’ultimo gioiellino tascabile. Non è il momento migliore per tutti gli amanti degli smartphone compatti. In effetti, negli ultimi anni, le aziende di dispositivi mobili hanno prodotto solo “mattoni”. Se desideri un dispositivo compatto, la scelta non può che ricadere sull’ultimo dispositivo tascabile di Apple, l’iPhone 13 Mini. Lo smartphone oggi è scontato anche su Amazon a soli 679,90 €. Uno sconto interessante per aiutarti nella scelta, tieni presente inoltre che puoi pagare comodamente a rate grazie al servizio Cofidis di Amazon.

iPhone 13 Mini. potrebbe essere la vostra ultima occasione

L’iPhone 13 Mini è solo una Mini in apparenza, ma le sue prestazioni sono davvero di prim’ordine. Quindi non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni, è un dispositivo super performante:

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee, lui è fluido e potente in qualsiasi situazione;

Autonomia pazzesca, aino a 17 ore di riproduzione video;

Robusto design con Ceramic Shield;

Resistenza all’acqua di grado IP68;

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità;

Bellissimo display Super Retina XDR da 5,4″;

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco, per video di livello superiore;

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Le

vostre foto verranno invidiate da tutti i vostri compagni universitari;

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision per selfie da paura;

Piccolo, leggero e potente, iPhone 13 Mini è il dispositivo perfetto per chi desidera un dispositivo tascabile. Oggi è in vendita su Amazon a soli 679,90 €, tranquilli, grazie al servizio Cofidis di Amazon puoi pagare comodamente a rate. Non perdete questa occasione di acquistare l’ultimo dispositivo tascabile di casa Apple.