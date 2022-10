Una delle domande che ci fanno più spesso e se ha ancora senso acquistare un iPhone di qualche anno fa. “Devo spendere per forza tutti quei soldi per uno smartphone nuovo, quando potrei avere ciò che mi serve con molto meno?” Domanda legittima e anche molto intelligente, ma come diciamo sempre, dipende. Perché non c’è una risposta che sia universalmente valida per tutti, ma quello che possiamo dirvi è che oggi, acquistare un telefono ricondizionato di Apple è una scelta pressoché vincente. Sono tanti i dispositivi che si trovano in circolazione grazie ad aziende di terze parti, ma noi vogliamo consigliarvi uno smartphone ricondizionato presente su Amazon.

iPhone X a 276,99 € è un prodotto eccellente, che non sente troppo il peso degli anni e che potete portare a casa al costo della maggior parte dei medio gamma Android oggigiorno. Ovviamente bisogna prima capire quale è l’utilizzo che voi ne fate e quali sono le vostre esigenze, perché qui bisogna scendere a compromessi.

iPhone X: ancora oggi ha tanta qualità da vendere

Sebbene la memoria dell’iPhone X sia da 64 GB il telefono non potrà mai andare come un iPhone 14, ma hanno molte cose in comune, nonostante i cinque anni di differenza. Per esempio lo schermo, è dotato di tecnologia OLED. Quindi è molto simile a quello che si trova sui nuovi device della Apple. La differenze è che non c’è il promotion, ma d’altro canto non lo troviamo neanche nei modelli del 2020. Vi possiamo assicurare che nell’utilizzo quotidiano, fra navigazione web, social, telefonate, chiamate messaggi e Gaming blando comunque va super bene. Anche i video e le foto possono regalarvi ancora emozioni.

Cosa più importante, iPhone X viene ancora supportato dall’azienda madre e probabilmente verrà aggiornato ancora per molti anni. Ha un design di nuova generazione, con bordi curvi e dimensioni compattissime: 5,8“ con cornici ridotte e Face ID. Insomma, le rinunce non sono poi così tante e si ha accesso al mondo di Apple con pochissime centinaia di euro.

Se volete un ricondizionato a pochissimo, questa può essere una soluzione molto interessante. iPhone X è disponibile su Amazon a soli 276,99 €.