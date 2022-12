Se cercavi promozioni interessanti su cuffie TWS di fascia alta, ma non hai trovato quello che volevi, abbiamo noi un’offerta da mostrarti. Oggi su Amazon c’è uno sconto speciale del 35% sulle Jabra Elite 7 Pro, che adesso costano soltanto 129,99 €. Ciò significa che ottieni degli auricolari originali e di qualità a un prezzo inferiore rispetto a quelli più economici, ma grazie al servizio Cofidis di Amazon puoi pagarli comodamente a rate a tasso zero. Si, hai capito bene, grazie a questo ad Amazon puoi richiedere un finanziamento a tasso zero.

Jabra Elite 7 Pro: non ti aspettavi tanta qualità a questo prezzo

Le cuffie ultra compatte Jabra Elite 7 Pro offrono un suono ricco e potente con cancellazione attiva del rumore regolabile per immergerti completamente nella tua musica preferita.

Le conversazioni saranno più chiare grazie alla tecnologia Jabra MultiSensor Voice, che combina quattro microfoni e un sensore VPU (Voice Pickup) avanzato in ciascun auricolare per conversazioni rinfrescanti in movimento.

Ascolta l’ambiente circostante durante le chiamate con la tecnologia HearThrough di Jabra Elite 7 Pro, che offre fino a 8 ore di autonomia della batteria e 30 ore in modalità mono con un solo auricolare, grazie alla custodia.

Qui troviamo la compatibilità Android con Alexa e Google Assistant, puoi connetterti a due dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro tramite Bluetooth multipoint. La confezione contiene: 1 cuffia in-ear wireless Bluetooth Jabra Elite 7 Pro, custodia di ricarica, 3 dimensioni di EarGel, cavo USB-C. Tutto sommato, ogni auricolare è ultraleggero e comodo da indossare a soli 5,4 grammi.

Non perdere altro tempo e acquista questi incredibili auricolari TWS e goditi la comodità delle rate a tasso zero a soli 129,99 €. Ricorda, grazie alla politica di Amazon, hai 30 giorni di tempo per decidere se vuoi restituire un prodotto acquistato.