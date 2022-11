Oggi Amazon tira fuori dal cilindro questa offerta pazzesca che sa tanto di errore prezzo. Ecco perché dovrai essere velocissimo per portarti a casa questo laptop. Metti subito nel tuo carrello il notebook Jumper a soli 269,99 euro, anziché 901,69 euro.

Un risparmio incredibile, che in realtà non si riesce a spiegare, anche perché questo portatile non ha specifiche di un entry level ma di un ottimo prodotto. Ha uno schermo full HD da 14 pollici. Possiede un SSD da 256GB, 12GB di RAM e Windows 11 preinstallato. Potrai tranquillamente svolgere tutte le tue attività di studio o di lavoro e farci girare anche qualche gioco.

Questo è un treno che passerà una volta sola per cui per salire a bordo deve essere veloce. Vai subito su Amazon e acquista il tuo notebook Jumper a soli 269,99 euro. Grazie ad Amazon Prime avrai la consegna e il reso gratuito.

Jumper: notebook mostruoso a pochissimo

A questo prezzo è difficile trovare qualcosa di meglio. È stato progettato con un design leggero e sottile, ha un telaio di soli 8 mm che ti permetterà di portarlo ovunque, mettendolo in una piccola borsa. Possiede una fotocamera frontale ad alta risoluzione e una batteria che può durare fino a 8 ore.

Grazie al’SSD da 256GB avrai un’accensione rapidissima e riuscirai ad archiviare moltissimi dati senza bisogno di un hard disk esterno. Ottima spinta grazie ai 12GB di RAM di cui è dotato che ti consentiranno di far girare diversi programmi in modo fluido. Presenta due porte USB, uno slot per schede TF e un ingresso mini HDMI. Potrai usufruire della connessione Wi-Fi a doppia banda oppure Bluetooth.

Non c’è davvero tempo da perdere perché un prezzo del genere durerà poco. Dirigiti subito su Amazon e metti nel tuo carrello il notebook Jumper a soli 269,99 euro, anziché 901,69 euro.