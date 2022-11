Amazon oggi ha messo in sconto tramite le sue offerte l’ultimo capitolo di una delle saghe videoludiche più famose e apprezzate dai ragazzi di tutto il mondo. Stiamo parlando di Just Dance 2023, in versione Special Edition per Nintendo Switch, che ora potrete acquistare a 39,99€, invece di 60,99€, potendo risparmiare ben il 34% sul prezzo di listino iniziale.

Per chi non la conoscesse, Just Dance è una serie di videogiochi in cui potrete ballare diverse coreografia su centinaia di brani diversi. Ciò che ha fatto la fortuna di questa saga, oltre alle canzoni recenti e famose, è stata la possibilità di poterlo giocare insieme ai propri amici durante le serate di festa tutti assieme.

Con l’acquisto di questo Just Dance 2023 Special Edition (di cui vi ricordiamo riceverete solo il codice digitale riscattabile dal Nintendo E-Shop, e non la cartuccia fisica), riceverete in omaggio anche una sorpresa. Ovvero un piccolo ed esclusivo anello da smartphone con un panda brandizzato.

Inoltre, grazie alla rinnovata funzione multigiocatore, potrete fare partite con fino a 5 amici provenienti da tutto il mondo. Preparatevi a scatenarvi per decretare chi sarà incoronato come miglior ballerino del gruppo.