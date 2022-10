Per tutti i pendolari amanti della lettura è arrivata un’interessante notizia, Amazon ha messo sul proprio store la nuova versione di Kindle, il modello 2022, che potrete acquistare a 99,99€. Ovviamente ci sono stati tanti aggiornamenti sia dal lato software che hardware, che lo rendono decisamente appetibile se siete in cerca di un nuovo ebook da poter portare in giro.

Questa nuova versione 2022 di Kindle si presenta con un nuovo decisamente più leggero e compatto, che lo rendono ancora più maneggiabile e comodo da poter infilare nella borsa o nello zaino. Il tutto senza peggiorare la risoluzione, che risulta ancora incredibilmente nitida e fluida in praticamente ogni situazione in cui vi troverete.

Lo schermo antiriflesso infatti vi permetterà di poter leggere senza problemi in qualunque momento e con qualsiasi tipo di luce. Inoltre, con la nuova batteria che permette una durata fino a 6 settimane con una singola ricarica (con cavo USB-C), non avrete mai paura che vi lasci proprio sul più bello.

La memoria di archiviazione di questo nuovo Kindle 2022, oltretutto, è il doppio rispetto a quella della sua versione precedente, arrivando fino a 16 GB di spazio! Avrete qualunque libro vogliate sempre con voi.