Un dispositivo che può sicuramente svoltare le vostre giornate di studio o svago è un lettore di e-book. In questo settore, i prodotti Kindle di casa Amazon, sono tra i più venduti di questo settore. Se state cercando un e-book a un buon prezzo, ma che sia affidabile e di qualità, approfittate di questa offerta che abbiamo trovato oggi per voi. Il Kindle Paperwhite lo potete acquistare su Amazon a soli 129,99 €, uno sconto del 13%.

Kindle Paperwhite: il lettore di ebook più venduto

Spesso chi si avvicina per la prima volta al mondo degli ebook non sa quale sia il dispositivo più giusto alle proprie esigenze. Effettivamente sono tanti i tipi di lettori e-book, attualmente disponibili sul mercato. Il Kindle Paperwhite è senza dubbio tra i dispositivi più venduti di questa categoria e siccome è in offerta su Amazon, vi spieghiamo meglio quelle che sono le sue caratteristiche principali:

Ha lo schermo da 6,8’’ e bordi più sottili rispetto al modello passato e la tonalità della luce regolabile;

Autonomia fino a 10 settimane di durata della batteria e il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente;

Display antiriflesso da 300 ppi, la soluzione migliore per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole;

Non affatica gli occhi, la tonalità della luce dello schermo è regolabile, da bianco ad ambra;

Resistente all’acqua (IPX8), per poter leggere in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. In effetti il Kindle è testato per resistere a immersioni accidentali in acqua;

Grazie al Kindle Paperwhite potete portare i vostri testi universitari ovunque voi andiate, senza dovervi spezzare la schiena. Questo dispositivo ha una memoria interna di 8 GB che vi consente davvero di salvare una mole di e-book notevole. Potete acquistarlo oggi su Amazon con il 13% di sconto, portando il suo prezzo a soli 129,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.