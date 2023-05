Il National Council of Educational Research and Training (NCERT), l’organizzazione governativa responsabile della scelta dei libri di testo e della definizione dei programmi di studio per le scuole indiane, ha deciso di eliminare dai programmi delle classi fino al decimo grado l’insegnamento del darwinismo. Provocando un precedente: ciò significa, infatti, che gli studenti dell’India non sentiranno parlare di Darwin e della sua teoria dell’evoluzione prima dei 15 anni. Una decisione che sta facendo molto discutere ed allarmare, e non solo nello stato.

India, le scuole elimineranno l’insegnamento del darwinismo

Perché si è giunti ad un tale provvedimento è presto detto. Ad aver scelto di adottarlo è stato il governo di destra indiano, che negli ultimi anni ha portato avanti una campagna volta alla rimozione di fatti storici e scientifici significativi dai libri di testo. E l’evoluzione darwiniana non è l’unica. Durante l’anno scolastico 2021-2022, la teoria di Darwin è stata praticamente rimossa dal programma d’esame per gli studenti della classe 9 e della classe 10. Entro il 2022-2023, l’argomento sarà completamente eliminato dai libri di testo scolastici.

Ma la conoscenza scientifica è una costruzione continua basata sulle scoperte e le teorie precedenti: una modifica permanente del curriculum scolastico che esclude una scoperta fondamentale come questa potrebbe limitare la comprensione dei futuri scienziati e ridurre la loro capacità di fare progressi nel loro campo.

Le reazioni e le polemiche in merito

La teoria darwiniana, o teoria dell’evoluzione per selezione naturale, rappresenta una delle teorie scientifiche più influenti di tutti i tempi. La sua importanza deriva dal fatto che fornisce una spiegazione convincente dell’origine e della diversità della vita sulla Terra, e ha avuto un enorme impatto su molte discipline scientifiche, tra cui la biologia, la genetica, l’ecologia, l’antropologia e la psicologia. Sulla base di questa considerazione e non solo, più di 1.800 scienziati indiani hanno firmato una petizione che denuncia tale modifica e il danno irreparabile che causerà.

A dire la sua è stato anche il fisico Enrico Bucci, che ha affidato le sue considerazioni a “Il Foglio”. L’uomo ha dichiarato che

Questa scelta rappresenta un ulteriore passo verso l’oscurantismo scientifico e dovrebbe essere considerata un elemento critico non solo dalla comunità scientifica internazionale, ma da chiunque abbia un briciolo di senso critico

Sono state altrettanto forti le considerazioni fatte da Di Asaduddin Owaisi, parlamentare musulmano, che ha sottolineato come:

Quello che sta facendo il BJP è in linea con altri governanti fascisti. Abbiamo visto in altri paesi come i fascisti hanno giocato con la storia per adattarla alla loro ideologia.

In sostanza il governo, allineato con il movimento nazionalista indù, è stato accusato di politicizzare la scienza.

