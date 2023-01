Logitech Signature M650 è un fantastico mouse wireless di alta qualità, ma dal prezzo stracciato grazie a questa folle offerta su Amazon. Oggi lo potete acquistare sul noto e-commerce a soli 30,98 €, grazie a uno sconto assurdo del 43%. Non potete assolutamente perdere questa occasione; inoltre vi ricordiamo che grazie alla politica di resi Amazon, avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso del prodotto oppure se tenerlo.

Logitech Signature M650: eleganza e qualità, ad un prezzo mai visto così basso

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali del Logitech Signature M650:

Questo mouse vi offre una precisione riga per riga per i documenti e uno scorrimento iper veloce per pagine web lunghe. potete cambiare modalità con il solo tocco della SmartWheel;

La misura ottimale per la vostra mano con questo comodo mouse da lavoro full size che è stato progettato per mani più grandi, per offrire una presa ottimale;

Il mouse offre lunghe ore di comfort grazie alla forma sagomata, all’area morbida per il pollice e alle impugnature laterali in gomma che mantengono la mano aderente e in posizione;

Collegate questo mouse per computer senza fili in un istante tramite Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt;

Sia che lavoriate all’università o a casa, Logitech Signature M650 è un mouse silenzioso che consente di ridurre del 90% il rumore dei clic grazie alla tecnologia SilentTouch;

Personalizzate i tasti laterali del mouse con Logitech Options+, disponibile su Windows e macOS, per le tue scorciatoie preferite, come avanti/indietro e copia/incolla;

Funziona fino a 2 anni con una sola batteria AA inclusa con il mouse multi dispositivo;

Non perdete questa fantastica occasione di poter comprare il Logitech Signature M650 a soli 30,98 €. Lui sarà il compagno perfetto per poter studiare in modo veloce e silenzioso all’università.