Potete sfruttare questi ultimi giorni di vacanze natalizie rilassandovi giocando alla vostra Nintendo Switch. Per questo oggi vi segnaliamo un’offerta pazzesca del 34% per quanto riguarda Mario + Rabbids Sparks of Hope. Uno dei titoli Nintendo più richiesti di questo inverno 2022, che oggi potete acquistare a soli 39,99 €. Sbrigatevi, sono rimaste poche scorte disponibili, questo gioco sta andando letteralmente a ruba.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: non perdete questa occasione

La COSMIC EDITION di Mario + Rabbids Sparks of Hope include il gioco base e anche la raccolta Prestigio galattico: tre skin per armi esclusive ed elegantissime, da sbloccare immediatamente. Il Megabug è tornato, ma per fortuna questa volta è un set di 9 skin per arma. Prenotate il gioco e personalizzate il look delle armi nel gioco per mettere in mostra il vostro lato più oscuro. In questo pacchetto di elementi estetici c’è qualcosa per ogni Eroe della vostra squadra.

Incontrate Mario e i Rabbids e costruite la vostra squadra ideale con tre Eroi scelti da un eclettico gruppo di nove, inclusi i preferiti di sempre Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach e alcuni imprevedibili nuovi arrivati. Sfruttate le abilità dei vostri Eroi in un sistema di combattimento innovativo, che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale. Avventuratevi in un viaggio epico attraverso lo spazio con la vostra astronave per riportare l’ordine nella galassia. Salvate gli straordinari Spark, nati dall’unione degli Sfavillotti con i Rabbids, prima che Cursa li catturi! Usate le loro abilità e i loro poteri speciali durante la battaglia, dalle barriere di energia alle piogge di fuoco, per avere la meglio durante il combattimento.

Non perdere questa incredibile offerta e acquista il titolo Nintendo Mario + Rabbids Sparks of Hope ad un prezzo di soli 39,99 €.