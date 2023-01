Puoi sfruttare al massimo gli ultimi giorni delle vacanze, rilassandoti e giocando con la tua Nintendo Switch. Ecco perché oggi ti offriamo un folle sconto del 34% su Mario + Rabbids Spark of Hope. Uno dei giochi Nintendo più popolari dell’inverno 2022, puoi acquistarlo oggi a soli 39,99 €. Sbrigati, le scorte sono basse, questo gioco è molto richiesto sul mercato.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: ottimo sconto su Amazon

La Cosmic Edition di Mario + Rabbids Sparks of Hope include il gioco base e la collezione Galactic Prestige: tre skin per armi uniche e molto eleganti, sbloccabili all’istante. Il Megabug è tornato, ma fortunatamente questa volta è un set di 9 skin per armi. Preordina il gioco e personalizza l’aspetto delle tue armi di gioco per mostrare il tuo lato oscuro. In questo pacchetto cosmetico c’è qualcosa per ogni eroe della tua squadra.

Incontra Mario e i Rabbids e costruisci la squadra dei tuoi sogni con tre eroi scelti da un eclettico gruppo di nove giocatori, tra cui i Rabbids Peach, Luigi, Mario Coniglio, Peach e alcuni imprevedibili nuovi arrivati. Scatena le abilità dei tuoi eroi in un sistema di combattimento innovativo che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale. Parti per un epico viaggio spaziale su un’astronave per riportare l’ordine nella galassia. Salva gli straordinari Sparks dopo che Cursa ha catturato l’unione di Lumas con i Rabbids! Usa le loro abilità e poteri speciali in battaglia, dalle barriere energetiche alla pioggia di fuoco, per avere il sopravvento in battaglia.

Non perdere questa incredibile offerta per acquistare il gioco Nintendo Mario + Rabbids Spark of Hope a soli 39,99 €. Non sono rimaste molte scorte a disposizione presso i magazzini Amazon, quindi corri ad acquistarlo.