Sei pronto a immergerti in questa avventura pixellata andando alla ricerca di diamanti e costruendo la tua base? Allora Minecraft Starter Collection per PlayStation 4 è proprio quello che stavi cercando. Trai più famosi videogiochi al mondo, se non lo hai mai provato questa è la tua occasione.

Lo puoi acquistare su Amazon allo straordinario prezzo di 20,99€ grazie all’offerta in corso che ti permette di risparmiare uno straordinario 32% sul totale del prezzo originale.

Se attivi un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai inoltre usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Crea un mondo di divertimento con Minecraft su PlayStation 4

Ormai lo conosciamo tutti e sicuramente c’è almeno una copia nella casa di qualsiasi essere vivente. Se anche tu vuoi entrare a far parte di questo fantastico mondo o vuoi fare un regalo super gradito allora andrai sul sicuro con Minecraft Starter Collection per PlayStation 4.

Cosa otterrai? Sappi solo che potrai esplorare mondi generati casualmente e divertirti a sopravvivere creando la tua base ed esplorando un mondo vasto ed infinito da solo o con amici. Grazie alla tecnologia Cross Play potrai tranquillamente unirti alle partite dei tuoi amici su qualsiasi console e non solo su quelli PlayStation, ampliando così il divertimento.

La particolarità di questa versione del gioco si può ritrovare nei contenuti inediti che ti permettono di avere: 700 monete per il Minecraft Marketplace, un pacchetto di Skin, un pacchetto texture città, il mash-up mitologia greca e un Pack a tema LittleBigPlanet. In questo modo amplierai ancora di più il divertimento durante le tue partite e sul Marketplace potrai trovare tanto altro.

Naturalmente non sarai costretto a spendere altri soldi per giocare e divertirti.

Non aspettare ulteriormente e acquista subito il tuo Minecraft Starter Collection per Playstation 4, lo trovi in offerta su Amazon grazie allo sconto del 32%, arrivando così a pagarlo solamente 20,99€. Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.