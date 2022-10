Gli auricolari Bluetooth sono un accessorio molto comodo per la vita universitaria di tutti i giorni. Se siete possessori di uno smartphone Android, potreste trovare molto interessante questa offerta sulle oppo Enco Air 2. Infatti quando si tratta di cuffiette True wireless, le 8 attualmente sono tra le più vendute grazie a loro rapporto qualità prezzo. Oggi sono in offerta su Amazon a soli 49,99 €, ovvero uno sconto del 17%.

Oppo Enco Air 2: ottimo rapporto qualità prezzo

Oppo negli ultimi anni è diventata leader nel settore della tecnologia, sorpassando tanti altri competitor. Se qualche anno fa era poco conosciuta, adesso chiunque la prende in considerazione come metodo di paragone. Non solo smartphone, oh produce una vasta varietà di prodotti Tech, tra cui anche le cuffiette True wireless. Le oppo Enco Air 2 sono molto probabilmente tra le più vendute di questa categoria, il merito è dell’ottimo rapporto qualità prezzo e della loro affidabilità.

I nuovi Enco Air2 sono progettati per accompagnarti sempre. Si distinguono per il comfort, la cancellazione del rumore e l’ottima qualità del suono che caratterizza questo marchio. Inoltre grazie al Bluetooth 5.2 avrete una tecnologia di connettività premium per ascoltare la vostra musica con la massima qualità.

Innanzitutto, questi auricolari hanno un design moderno ispirato alle AirPods di casa Apple e sono estremamente comode da indossare, merito anche del peso contenuto. Grazie a loro potrete ascoltare privatamente le note vocali mentre siete con compagni, rispondere alle chiamate mentre siete sull’autobus, oppure riascoltare la lezione del prof che avete registrato. Le nuove Oppo Enco Air 2 a soli 49,99 € è un affare da non farsi scappare. Dotate anche di una grandissima autonomia e grazie all’app con la quale potete collegarle al vostro smartphone, potete settare il suono in base alle vostre preferenze. Non dimenticatevi che con Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere se fare il reso del prodotto acquistato, oppure se tenerlo.