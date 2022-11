Questo è uno dei flagship più interessanti degli ultimi mesi, in effetti l’Oppo Reno 8 Pro è stato presentato alla fine di questa estate ed ha fatto molto parlare di sé. Questo top di gamma si distingue esteticamente dalla massa e promette prestazioni di tutto rispetto nonostante il suo prezzo. Prezzo che è ulteriormente abbassato a soli 729,99 €, grazie a questa promozione su Amazon.

I Black Friday continuano a regalare emozioni, in effetti è dall’uscita sul mercato che gli utenti sperano di trovare un offerta che riguardi l’Oppo Reno 8 Pro e finalmente i loro desideri sono stati esauditi. Non preoccupatevi se non vi potete permettere di pagarlo tutto in un’unica soluzione. Grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo potete pagare in comode rate a tasso zero, che partono dal mese successivo all’acquisto.

Oppo Reno 8 Pro: pro anche nel prezzo

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali dell’Oppo Reno 8 Pro, così potete farvi un’idea più precisa:

Comparto fotografico d’eccellenza con tripla fotocamera IA 50MP SONY, fotocamera frontale SONY 32MP e Flash posteriore. Le funzioni principali della fotocamera sono: Foto, Panorama, Video, HDR, 4K Ultra Night e AI Beautification;

Bellissimo display da 6.7” AMOLED FHD+ con referesh rate fino a 120Hz e con protezione visiva;

Batteria da 4500 mAh per un esperienza di lunga durata e ricarica rapida SUPERVOOC a 80W;

Certificazione d’impermeabilità all’acqua IPX54;

Contenuto della confezione: Smartphone , Trasformatore + Cavo ricarica USB , clip per estrarre la SIM x 1, Manuale d’installazione x 1, Garanzia x 1, Pellicola protettiva pre applicata;

Software basato su Android 12 & ColorOS 12.1 peruna fluidità di sistema invidiabile;

Non perdete altro tempo e approfittate di questa promozione su Amazon dedicata ai Black friday Days. Oppo Reno 8 Pro può essere vostro al prezzo di soli 729,99 €, un prezzo più che onesto per un device con queste prestazioni.