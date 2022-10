Padre di una studentessa schiaffeggia un professore: il caso

Se un tempo il colloquio tra genitori e professori era sempre un momento delicato per tutte le mamme e tutti i papà, pronti a tornare a casa e punire i propri figli per le note disciplinari e per i voti insufficienti, ora la situazione è completamente ribaltata. Sono sempre di più, infatti, i genitori ad attaccare i docenti per le loro decisioni. E così è successo anche a Bari qualche settimana fa. Il padre di una studentessa ha letteralmente schiaffeggiato un professore che aveva messo una nota a sua figlia. Ora l’uomo è stato arrestato.

Padre di una studentessa schiaffeggia un professore: cos’è successo

Ansa riporta quanto accaduto, come ricostruito dalla Polizia: lo scorso 23 settembre al termine di una lezione due uomini sono entrati nell’aula vuota e hanno intimato il docente a seguirli nel corridoio, dove poi è stato picchiato. L’aggressione si è fermata solo quando alcuni presenti hanno chiamato le forze dell’ordine e i due sono scappati. Lesioni sul viso guaribili in sei giorni per il docente e nel frattempo la polizia ha trovato il responsabile grazie alle telecamere interne della scuola. Proprio il papà di questa studentessa che ha voluto vendicarsi del provvedimento disciplinare. Nota fatta in quanto la ragazza era entrata alla seconda ora senza permesso e dopo il rimprovero aveva convinto i compagni a non seguire la lezione. La stessa aveva anche invitato alcune alunne a creare un gruppo per accusare il docente di guardare il lato B delle studentesse. Fatto assolutamente smentito da tutte le sue colleghe.

Padre di una studentessa schiaffeggia un professore: le dichiarazioni

“C’è un’indagine in corso. Le ragazze della classe dove il docente insegna hanno un’altra versione e le loro mamme, già una decine, si sono riunite per sporgere denuncia. Il docente inoltre è in assegnazione provvisoria. Lui in realtà è docente di ruolo in Lombardia, e ha chiesto un trasferimento provvisorio al Sud. Non so il motivo per cui volesse cambiare sede dove insegnare“, aveva dichiarato la preside a La Repubblica prima del risultato della sentenza nei confronti del papà della ragazza. “La nota c’è stata – ha concluso la dirigente di istituto – ma la ragazza in realtà una volta entrata in classe lamentava situazioni di altro carattere, non di natura didattica, e poi ha preso una nota. Il docente ora si è messo in malattia“. Ci saranno ulteriori risvolti sul caso?

