Semestre Filtro Medicina: i corsi di preparazione per affrontarlo con successo

L’introduzione del semestre filtro di Medicina ha trasformato completamente la preparazione all’ingresso della facoltà di Medicina. Non basta più memorizzare nozioni per un test di logica e cultura generale: ora serve una preparazione universitaria reale, con solide basi nelle discipline scientifiche, metodo di studio efficace e capacità di gestire lo stress durante prove ravvicinate.

Molti studenti stanno capendo che, sebbene alcune università offrano percorsi introduttivi gratuiti, la preparazione autonoma o solo accademica non basta per affrontare al meglio gli esami nazionali. Per questo, cresce l’interesse verso corsi di preparazione per il semestre filtro di Medicina, che uniscono metodo, personalizzazione e flessibilità.

Ecco una tabella comparativa con i principali corsi di preparazione per Medicina:

Corso Ore / Durata Modalità Max studenti Prezzo indicativo Garanzie Punti di forza Limiti MedicinaSemestreFiltro.it 36 lezioni per materia Online H24 + app didattica Fino a 10 €1.170 (promo 2025) Ammesso o Rimborsato Metodo mirato, lezioni brevi, supporto costante Posti limitati Testbusters 100–275 ore Live + registrate + simulazioni Variabile Da €549 Ammesso o Ripreparato (alcuni pacchetti) Materiali aggiornati, esercitazioni mirate Percorsi lunghi UniD Formazione – Pacchetto MED 300 300 ore Live + registrate + simulazioni Max 20 €1.800–2.000 Ammesso o Ripreparato Tutor dedicato, programma completo, molte simulazioni Prezzo alto Alpha Test Modulare On-demand + simulatori Autoapprendimento €80–120 (manuali) + corsi Nessuna Materiale di alta qualità, autonomia totale Poca interazione diretta Futura – Accademia dei Test 150–250 ore Live + tutor dedicato Variabile €1.500–2.500 Ammesso o Rimborsato (condiz.) Mentoring personalizzato, metodo progressivo Clausole restrittive Studio Test Universitari ~180 ore Live + simulazioni Variabile Su richiesta Non dichiarate Simulazioni realistiche, ambiente motivante Costi variabili WAUniversity 120–168 ore Live + registrate Classi online Su richiesta Non dichiarate Focus scientifico, ritmo equilibrato Dati di successo non pubblici Accademia del Test – MedStart 128 ore Live + registrate Classi locali Su richiesta Non chiare Approccio pratico, orari flessibili Costi e garanzie poco trasparenti

Semestre filtro di Medicina: come funziona

Il semestre filtro di Medicina è la novità assoluta dell’anno accademico 2025/2026. Con questa riforma si abbandona definitivamente il tradizionale test d’ingresso e si adotta un sistema più inclusivo, che consente a tutti gli aspiranti medici, odontoiatri e veterinari di iniziare a studiare fin da subito.

Gli esami del primo semestre di Medicina verteranno su Biologia, Chimica e Fisica, per un totale di 18 crediti formativi universitari. Alla fine del percorso, dovranno affrontare tre esami nazionali uguali per tutti, ciascuno composto da quesiti a risposta multipla e a completamento, da svolgere in 45 minuti.

Il semestre filtro di Medicina non è solo un “test lungo”, ma un vero percorso accademico con lezioni, verifiche e frequenza obbligatoria in alcune sedi. Chi supera le prove accede al secondo semestre del corso di laurea scelto; chi non raggiunge la soglia minima può iscriversi a un corso affine, mantenendo i crediti ottenuti. In questo modo, anche chi non riesce ad entrare subito non perde l’anno di studio.

Le lezioni sono iniziate a settembre 2025 e durano circa tre mesi. Al termine, si terranno due appelli nazionali unici, previsti per il 20 novembre e il 10 dicembre 2025. Entrambi gli appelli avranno modalità identiche in tutti gli atenei italiani.

Per l’anno accademico 2025/2026 ci saranno 64.825 candidati totali, a fronte di 23.720 posti disponibili. Nello specifico:

Medicina e Chirurgia : 54.313 iscritti per 20.864 posti (38,4% di ammissione media)

: 54.313 iscritti per 20.864 posti (38,4% di ammissione media) Odontoiatria : 4.473 iscritti per 1.604 posti (35,9% di ammissione)

: 4.473 iscritti per 1.604 posti (35,9% di ammissione) Veterinaria: 6.039 iscritti per 1.252 posti (20,7% di ammissione)

In pratica, meno di 4 studenti su 10 riusciranno a entrare nel secondo semestre. Con una concorrenza così alta, anche un decimo di punto può fare la differenza.

Corsi di preparazione per Medicina: come scegliere quello giusto

Scegliere il percorso giusto tra tutti i corsi di preparazione per Medicina è una decisione strategica, perché la preparazione giusta può fare la differenza tra l’ingresso e l’esclusione. Ecco alcuni elementi fondamentali da considerare, in linea con i corsi più moderni e orientati al risultato:

Approccio mirato al semestre filtro: il corso deve essere costruito esclusivamente sul modello dei nuovi esami: tre prove scientifiche, tempo limitato e domande a completamento. I programmi generici o basati sui vecchi test non sono più efficaci.

il corso deve essere costruito esclusivamente sul modello dei nuovi esami: tre prove scientifiche, tempo limitato e domande a completamento. I programmi generici o basati sui vecchi test non sono più efficaci. Metodo di studio strutturato: i corsi più avanzati propongono un metodo preciso, fatto di micro-lezioni, test progressivi e riepiloghi automatici. Questo aiuta a fissare i concetti senza sovraccaricarsi di nozioni.

i corsi più avanzati propongono un metodo preciso, fatto di micro-lezioni, test progressivi e riepiloghi automatici. Questo aiuta a fissare i concetti senza sovraccaricarsi di nozioni. Lezioni brevi e fruibili online H24: la flessibilità è fondamentale: poter seguire e rivedere le lezioni in qualsiasi momento permette di conciliare la preparazione con scuola o lavoro, senza sacrificare la continuità.

la flessibilità è fondamentale: poter seguire e rivedere le lezioni in qualsiasi momento permette di conciliare la preparazione con scuola o lavoro, senza sacrificare la continuità. Assistenza e tutoraggio personalizzato: avere un supporto costante, con feedback diretti e un tutor che monitori i progressi, è un grande vantaggio. Gli studenti seguiti individualmente tendono ad affrontare meglio le prove ufficiali.

avere un supporto costante, con feedback diretti e un tutor che monitori i progressi, è un grande vantaggio. Gli studenti seguiti individualmente tendono ad affrontare meglio le prove ufficiali. Garanzie di risultato: le formule “Ammesso o Rimborsato” o “Ripreparato gratis” dimostrano la fiducia del corso nella propria efficacia e offrono una sicurezza aggiuntiva a chi investe nella preparazione.

le formule “Ammesso o Rimborsato” o “Ripreparato gratis” dimostrano la fiducia del corso nella propria efficacia e offrono una sicurezza aggiuntiva a chi investe nella preparazione. Simulazioni realistiche: le migliori scuole riproducono le prove ufficiali per formato, numero di domande e tempi, aiutando gli studenti ad abituarsi alla pressione dell’esame e a gestire meglio i 45 minuti a disposizione.

le migliori scuole riproducono le prove ufficiali per formato, numero di domande e tempi, aiutando gli studenti ad abituarsi alla pressione dell’esame e a gestire meglio i 45 minuti a disposizione. Classi ridotte e interattive: gruppi ristretti consentono un confronto diretto con i docenti, maggiore personalizzazione e la possibilità di chiarire ogni dubbio in modo immediato.

In definitiva, il semestre filtro è una sfida impegnativa ma anche un’opportunità concreta per chi sogna la carriera medica. La chiave del successo è una preparazione coerente con il nuovo modello, basata su metodo, costanza e strumenti efficaci: solo così sarà possibile superare la concorrenza e accedere alla facoltà di Medicina con pieno merito.