Da poche settimane è tornata disponibile la Playstation 5 che ormai era diventata introvabile da molti mesi. Tuttavia, il suo ritorno in questo periodo storico ha visto un evidente aumento dei prezzi, infatti se volete acquistare questa console adesso, lo farete al prezzo più alto di sempre, ma per come stanno andando le cose, non è previsto un ribasso in futuro. Su Amazon ci sono diverse scelte per poter acquistare la Playstation 5, in diversi bundle, noi vi segnaliamo questa ad un prezzo leggermente scontato a 810,00 €, che attualmente il prezzo più basso disponibile ed è rimasto anche sono un pezzo disponibile.

La notizia positiva è che grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, la potete acquistare pagandola in comode rate a tasso zero che partono dal mese successivo.

Playstation 5: finalmente è di nuovo disponibile

Ancora non sapete quali sono le caratteristiche principali della Playstation 5? Ve le elenchiamo noi velocemente:

Caricamento ultra rapido con un’unità SSD ad altissima velocità;

Lasciatevi stupire dalla grafica incredibile e provate le nuove funzionalità di PS5;

Scoprite un’esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger adattivi e tecnologia audio 3D;

Immergetevi in mondi che offrono un livello di realismo senza precedenti, con ogni raggio di luce simulato individualmente, creando effetti di ombre e riflessi ultra realistici sui giochi PS5 compatibili;

Godetevi un gameplay fluido con frame rate elevato fino a 120 FPS per giochi compatibili, con supporto per l’uscita a 120 Hz su display 4K;

Su una TV HDR, i giochi PS5 compatibili mostrano una gamma di colori vivaci e super realistici;

Le console PS5 supportano l’uscita 8K, permettendovi di giocare sul vostro display 4320p;

Quindi se non vedevate l’ora di acquistare la Playstation 5 questa è l’occasione perfetta per voi, su Amazon la potete acquistare a 810,00 €, grazie a questo piccolo sconto.