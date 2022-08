Prima laurea in Italia in Lingua dei segni LIS e LISt alla Sapienza

La Sapienza di Roma ha presentato l’offerta formativa per l’anno accademico 2022-2023 e per la prima volta viene così introdotto un corso di laurea volto a formare interpreti professionisti di Lingua dei segni italiana e di Lingua dei segni italiana tattile. Sarà la prima università italiana a farlo, con la partnership delle più importanti realtà pubbliche e private che si occupano di sordità e lingua dei segni. Ha dichiarato la rettrice Antonella Polimeni: “Per la nostra Università è un motivo di grande orgoglio essere riusciti a costruire per primi questo nuovo percorso di laurea; gli iscritti acquisiranno specifiche competenze sia teoriche sia applicate che permettono di operare, in maniera critica e consapevole, nei vari ambiti della mediazione linguistica e culturale con la comunità segnante costituita da persone sorde e udenti e da persone con disabilità e comorbilità. Si tratta per Sapienza di un impegno che non è solo didattico e scientifico, ma anche, vorrei dire soprattutto, civile e sociale“.

Prima laurea in Italia in Lingua dei segni LIS e LISt: obiettivi e sbocchi lavorativi

Il corso sarà a disposizione presso il Dipartimento di Lettere e culture moderne con la classe di laurea triennale L-11. Il corso ha l’obiettivo di formare studenti con competenze linguistiche e metodologiche tali da permettere di trasmettere, attraverso canali comunicativi diversi, il messaggio linguistico dalla LIS all’italiano e viceversa. Oltre allo studio della teoria ci sarà un percorso di apprendimento pratico della LIS, anche con riferimento alla lingua dei segni tattile e nel secondo e nel terzo anno si attiveranno attività di stage e tirocini per un totale di 48 Crediti Formativi Universitari, come previsto D.M. n. 446 del 12 agosto 2020. Chi ottiene questa laurea può operare come interprete, consulente per servizi linguistici e di comunicazione, accompagnatore turistico o guida turistica in LIS.

Prima laurea in Italia in Lingua dei segni LIS e LISt: il piano di studi

Ecco gli insegnamenti previsti nel piano di studi di questo corso di laurea: