Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte un oggetto davvero molto interessante. Stiamo parlando dello Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, un purificatore d’aria intelligente appunto, che potrebbe tornarvi estremamente utile, soprattutto se avete problemi con polveri sottili e simili. Ora lo potrete acquistare a 149,00€, risparmiando un bel 25% sul prezzo iniziale.

Nonostante le dimensioni abbastanza ridotte di questo dispositivo (64.59 x 29.8 x 29.3 cm), è dotato di una tecnologia all’avanguardia. È dotato per esempio di un sensore PM 2.5 per il monitoraggio delle polveri sottili degli inquinanti atmosferici, e di sensori di umidità e temperatura per rilevare l’umidità dell’aria.

Questo utilissimo purificatore d’aria di Xiaomi riesce ad eliminare il 99,97% di peli di animali domestici, polvere, polline, fumo, TVOC e particelle fini fino a 0,3 micron, meno dell’1% del diametro di un capello. Per purificare una stanza di 120 mq vi basterà solamente un’ora.

Inoltre questo dispositivo è estremamente silenzioso, così che possiate lasciarlo acceso e farlo lavorare in qualunque momento senza che vi disturbi. Infine potrete gestire totalmente le varie funzioni semplicemente con l’utilizzo del vostro smartphone tramite l’applicazione di Xiaomi Home.