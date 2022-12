Ecco lo smartphone che stavate cercando per Natale, leggero, moderno e originale: Realme Narzo 50A è uno smartphone economico dalle caratteristiche interessanti: oggi è in sconto su Amazon e lo potete acquistare a soli 138,90 €. Vi ricordiamo inoltre, che grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo potete acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero. Sbrigatevi a comprarlo, prima che gli ultimi pezzi rimasti si esauriscano.

Realme Narzo 50A: il regalo perfetto per Natale

La continua ottimizzazione della struttura interna del Realme Narzo 50A, ha permesso di raggiungere uno spessore di solo 8,1 mm e un’estrema maneggevolezza, in effetti questo è il dispositivo più sottile dell’intera gamma Narzo. Questo device ripropone il Design Kevlar con trama in rilievo, incarnando a pieno il senso di velocità e di competizione. Prendete il telefono in mano: lo percepirete come una mini auto da corsa.

Realme Narzo 50A ha dettagli vividi, grazie a un ampio schermo da 6,6 pollici e a una risoluzione massima di 2408 x 1080, riuscirete ad anticipare ogni singola mossa dell’avversario di gioco valutando rapidamente la situazione sempre pronto a sferrare rapido il vostro colpo. Difficilmente si può credere che un telefono di appena 8,1 mm di spessore nasconda una batteria ultra ampia da 5.000 mAh in grado di accompagnarvi senza interruzioni per tutto il giorno, sia mentre giocate, sia mentre guardate video.

Sfruttate la tripla camera fotografica per immortalare i vostri migliori momenti. La camera principale è da 50MP con Intelligenza Artificiale e vi consente di catturare degli ottimi scatti di giorno. Non perdete questa occasione e acquistate il nuovo Realme Narzo 50A a soli 138,90 €, non ve ne pentirete. Tuttavia, c’è da ricordare che per qualsiasi problema, grazie ad Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso del prodotto che avete acquistato. Insomma, soddisfatti o rimborsati.