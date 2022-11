Se sei alla ricerca di un portatile super economico che possa avere comunque buone prestazioni, allora dai un’occhiata a quest’offerta incredibile di Amazon. Metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy Chromebook Go a soli 189 euro, anziché 399 euro.

Uno sconto pazzesco del 53% e ti porti a casa un laptop con display da 14 pollici Full HD con installato il sistema operativo Chrome OS. Sicuramente perfetto per lavorare o studiare con programmi come Word o Excel, oppure per l’intrattenimento. Non stiamo ovviamente parlando di prestazioni elevatissime, ma visto il prezzo, è assolutamente un acquisto da fare subito.

Non perdere tempo perché uno sconto del genere farà gola a tanti e le unità disponibili spariranno presto. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Chromebook Go a soli 189 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Samsung Galaxy Chromebook Go: ottimo portatile a un prezzo bassissimo

Questo portatile è perfetto da portare sempre con te grazie alla sua leggerezza, pesa infatti solo 1,4 kg ed è super compatto. È dotato di una cerniera a 180° e riuscirai a visualizzare lo schermo da qualsiasi angolazione. È robusto e resistente agli urti e agli schizzi d’acqua, perfetto anche per lavorarci fuori casa.

Potrai collegarlo alla rete Wi-Fi e guardarti video in streaming, controllare la posta o navigare sul Web in modo veloce. Monta 4GB di RAM e 64GB di memoria eMMC per l’archiviazione. Possiede due porte USB, di cui una per trasferimenti veloci, uno slot per microSD e per scheda SIM. Ha una batteria che può durare fino a 12 ore con una sola ricarica.

Se hai bisogno di un portatile che sia versatile, leggero e non vuoi spendere tanto, questa è l’offerta perfetta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Chromebook Go a soli 189 euro, anziché 399 euro.