Volete sapere quale è il miglior tablet da comprare durante la settimana del Black Friday su Amazon? Se state cercando un basso – medio gamma, la risposta non può essere che il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 184,90 €, grazie a uno sconto pazzesco del 34%. Questo dispositivo è l’ultimo della famiglia Galaxy Tab A ed essendo un prodotto di casa Samsung non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda la sua qualità costruttiva e l’affidabilità dell’azienda. Inoltre ricordatevi che su Amazon potete acquistare questo tablet, pagandolo in comode rate a tasso zero grazie al servizio Cofidis.

Samsung Galaxy Tab A8: non troverete tablet di meglio a questo prezzo

Se state cercando un tablet che vi possa aiutare nella vita di tutti i giorni, ma non volete spendere molti soldi e desiderate un prodotto solido, allora la vostra scelta non può che ricadere sul Samsung Galaxy Tab A8 . Lui è dotato di un processore octa-core, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, quindi anche se è economico, vi dà la possibilità di prendere appunti, condividere documenti con insegnanti o amici e organizzare il vostro progetto universitario.

Lo schermo è da 10,5 pollici con risoluzione Full HD, quindi 1920 x 1200 pixel, e pesa appena 508 grammi. Un tablet così piccolo e leggero da stare sempre nello zaino o nella borsa a tracolla, con un display abbastanza grande da semplificare tutto ciò che fate o guardate. Se dovete fotografare gli appunti di un compagno di classe o la lavagna di un insegnante, non ci sarà nessun problema.

Quindi se era un tablet con queste caratteristiche quello che stavate cercando, non perdete questa offerta su Amazon e comprate il Galaxy Tab A8 a soli 184,90 €. Sbrigatevi perché sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione con questo sconto.