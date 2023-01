Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic è uno smartwatch di alto livello progettato per offrire un’esperienza utente eccezionale. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 1,4 pollici con una risoluzione di 360×360 pixel che offre immagini nitide e colori vivaci. Il Galaxy Watch 4 Classic è alimentato dal processore Exynos 9110 Dual-core a 1,15GHz, che garantisce un’eccellente velocità di elaborazione. Oggi è in offerta su Amazon a soli 249,26 €, grazie a uno sconto del 36%.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic: a questo prezzo lo dovete comprare subito

Il dispositivo è dotato di una memoria interna da 4 GB, che consente di memorizzare musica, foto e altri dati. Il Galaxy Watch 4 Classic è anche dotato di una batteria da 340 mAh che garantisce fino a 80 ore di autonomia in modalità standby, il che significa che non è necessario ricaricarlo ogni giorno.

Il Galaxy Watch 4 Classic è dotato di una serie di funzioni avanzate per la salute e il fitness, tra cui un sensore di frequenza cardiaca, un sensore di pressione arteriosa e un GPS integrato. Il dispositivo è in grado di tracciare la distanza percorsa, le calorie bruciate e il sonno, oltre a fornire consigli per migliorare la salute e il benessere.

Il Galaxy Watch 4 Classic è anche dotato di una serie di funzionalità per la produttività, tra cui un’agenda, un promemoria e la possibilità di rispondere ai messaggi e alle chiamate direttamente dallo smartwatch. Il dispositivo è compatibile con i dispositivi Android e iOS, il che significa che può essere utilizzato con una vasta gamma di smartphone.

In generale, il Samsung Galaxy Watch 4 Classic è uno smartwatch di alto livello che offre un’esperienza utente eccezionale. Con una serie di funzioni avanzate per la salute e il fitness, nonché funzionalità per la produttività, il dispositivo è perfetto per coloro che cercano uno smartwatch versatile e potente. Non perdete questa fantastica offerta su Amazon e acquistatelo a soli 249,26 €.