Lui si chiama Massimo Vitti, ha 46 anni e si è appena laureato in Economia Aziendale. Ma la cosa insolita non è la sua età, bensì il luogo nel quale la discussione ha avuto luogo. Ovvero l’autogrill Cantagallo poco prima di Bologna, sull’A1. Perché questa insolita scelta ve lo spieghiamo a breve, ma se una cosa è certa è che probabilmente vanterà il primato come luogo più strano nel quale essere stati proclamati dottori.

Si laurea in autogrill

Quando è stato avvisato del fatto che la data fissata per la sua proclamazione coincideva con quella nella quale la sua squadra del cuore, il Bari, avrebbe giocato a Parma, non si è perso d’animo ed ha architettato un piano di emergenza. Ovvero quello di accomodarsi nel ristorante della stazione di servizio. E qui, di partecipare alla proclamazione alla quale tanto teneva.

Insieme ai suoi amici del gruppo “La Bari capitale” – che ha fondato nel 2014 – era partito 4 ore prima da Roma. Ma questo non gli ha impedito di portare a termine il suo impegno. Ed è così che da un tavolo dell’autogrill ha potuto discutere la sua tesi sulle “Monete complementari nei mercati moderni” e laurearsi con la votazione di 82 su 110. Tra il comprensibile stupore dei presenti.

Gli è bastato avere a disposizione un telefonino collegato in rete e tanta determinazione. Oltre al fatto che l’istituto che gli ha conferito il titolo appartiene a quelli che operano online. Così facendo ha potuto festeggiare con i suoi amici il traguardo raggiunto. Con questo animo si è rimesso in auto ed ha percorso il tragitto che lo separava dallo stadio “Ennio Tardini” di Parma. Qui ha poi assistito alla partita della sua amata Bari, in programma alle 19 dello stesso giorno. Che però non si è conclusa come avrebbe desiderato. I pugliesi sono stati battuti per 1-0 e così eliminati dalla competizione.

La sconfitta del Bari non ha scalfito il suo buonumore

Ovviamente la sconfitta non ha inciso sul suo buonumore, prova ne sono le sue parole: “Il risultato conta niente è il motto del nostro gruppo, e vale oggi più di sempre”. Concluse partita e festeggiamenti si è poi fatto ritorno a casa, a ben 500 km di distanza. Distanza che per il neodottore è quasi una passeggiata. Ha infatti chiarito come lui e gli altri componenti del gruppo abbiano sempre seguito il Bari in trasferta, anche quando la squadra era in serie D. Tanto da andare a finire persino a Troina, che per chi non lo sapesse è una cittadina sita nell’entroterra siculo in provincia di Enna, per l’appunto.

Leggi anche:

Photo | Facebook di Massimo Vitti