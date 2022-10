Lui si chiama Oscar Mattei, classe 1933, e il 17 ottobre scorso è diventato Dottore in Giurisprudenza concludendo un percorso quinquennale presso l’Università Roma 3. “Un’emozione incredibile”, ha dichiarato in merito l’uomo, un bisnonno che a quasi 90 anni è riuscito ad ottenere la laurea. Non è la prima storia simile che abbiamo trattato nel corso degli anni, ma ogni volta leggere di anziani che riescono a coronare il loro sogno, un’aspirazione che magari avevano dovuto mettere forzatamente da parte, ci strappa sempre un sorriso.

Oscar si laurea in legge ad 89 anni

Anche in questo caso la vita di Oscar è stata vissuta pienamente: lavoratore instancabile che nel corso della sua vita ha fatto il libraio, il sarto ed il venditore di caramelle. Matura la decisione di prendere la laurea qualche anno fa, quando di anni ne aveva 85, e con costanza e determinazione, lunedì scorso ha discusso la tesi incentrata sul diritto sportivo ed intitolata “Diritti e doveri dell’atleta federato”, di fronte ad una commissione di professori fatta di uomini e donne che sarebbero tranquillamente potuti essere dei suoi figli, ma anche nipoti.

Durante questi anni ha seguito lezioni e sostenuto esami insieme a studenti che oggi ne riconoscono la saggezza e la simpatia. Oscar si è presentato alla discussione della sua tesi visibilmente emozionato. Ma una volta conclusa l’esposizione si è dato via ad i festeggiamenti in famiglia, con figli, nipoti e pronipoti. Già, perché Oscar è anche un bisnonno.

L’invito di Sergio Mattarella

Conclusa l’esposizione della sua tesi e la proclamazione da parte della commissione il neo dottore si è potuto rilassare e godere il momento circondato dai suoi affetti: la moglie, i 4 figli, gli 8 nipoti e il bisnipote di pochi mesi. Ma le soddisfazioni di Oscar Mattei non sono finite qui: ha persino ricevuto l’invito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che vuole incontrarlo per congratularsi personalmente. Oscar sarà quindi ricevuto al Quirinale.

A lui è stato dedicato anche un post da parte dell’Università su Twitter. In questo si legge:

“Il signor Mattei, bisnonno, si è distinto negli anni dell’Università per la passione con la quale ha portato avanti lo studio del diritto e per i rapporti con i suoi più giovani colleghi, con i quali ha coltivato amicizie e condiviso aneddoti. Ha brillantemente concluso il suo percorso presentando una tesi di diritto sportivo (di cui è relatore il Prof. Ettore Battelli) dal titolo Diritti e Doveri dell’atleta federato”.

