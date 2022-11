Qualche giorno fa è uscito il nuovo gioco del riccio blu più famoso del mondo dei videogiochi. Il velocista di SEGA infatti ha adesso un nuovo titolo nella sua collezione, ovvero Sonic Frontiers, che adesso nella sua versione per Switch potrete acquistare a 46,99€, invece di 59,99€. Veramente una bella sorpresa visto quanto recente questo videogioco sia.

Libertà ad alta velocità senza rivali: avventurati nelle Starfall Islands e scopri come reagiscono alla velocità di cui solo Sonic è capace. Vai dove vuoi e scopri missioni secondarie, risolvi enigmi, scala strutture colossali, vai a pesca e incontra qualche volto amico. Questa nuova avventura 3D è pieno di sorprese che aspettano solo di venir scoperte.

Le Starfall Islands ospitano delle strane creature mai incontrate da Sonic prima d’ora. Usa il nuovo sistema di battaglia per combattere in modo strategico, combinando schivate, parate, contromosse, combo e la nuova abilità Cyber Loop per sconfiggere nemici mai visti e mastodontici titani.

Questo Sonic Frontiers rivela tutta la passione e volontà degli autori del riccio blu nel ridare nuova vita ad un personaggio che dire iconico nella storia del mondo sarebbe un eufemismo. E vedendo i voti che fin’ora ha ricevuto, sembra che ci siano riusciti.