Negli ultimi mesi finalmente stanno tornando trovabili le famose console PlayStation 5. Erano spariti dagli scaffali dei negozi virtuali e non per diverso tempo, per colpa della crisi dei componenti elettrici. Tuttavia proprio per colpa del periodo storico che stiamo vivendo, questa consolo ha subito un rincaro non indifferente nonostante sia uscita sul mercato da oltre 2 anni. Ad ogni modo tutti i fortunati proprietari della PS5, sono sempre alla ricerca di sconti strepitosi, per quanto riguarda i nuovi giochi da comprare. Oggi su Amazon, c’è un offerta ASSURDA del 51% per il titolo Spider-Man Miles Morales, che lo potete acquistare a soli 29,99 €. Questa è un’offerta da prendere al volo, sono rimasti pochissimi pezzi a disposizione presso i magazzini Amazon.

Spider-Man Miles Morales: questa è un’offerta che non potete perdere assolutamente

In questo nuovo titolo Spider-Man vivete l’ascesa di Miles Morales, un nuovo eroe che deve imparare a padroneggiare nuovi incredibili ed esplosivi poteri per diventare la sua personalissima versione di Spider-Man. Nell’ultima avventura della serie Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales cerca di ambientarsi in un nuovo quartiere mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, come nuovo Spider-Man. Ma quando una feroce lotta per il potere minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve raccogliere il testimone di Spider-Man e dimostrarsi all’altezza.

Accompagna Miles Morales tra le strade innevate del suo quartiere mentre cerca di ambientarsi in una nuova e vibrante realtà. Quando il confine tra vita privata e lotta al crimine diventerà sempre più sottile, si troverà a scoprire l’importanza della fiducia e del senso di appartenenza. Questo incredibile gioco è SUPER SCONTATO del 51%, non perdere ulteriore tempo e acquistalo a soli 29,99 €.