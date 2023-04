Un importante dato è emerso dal sondaggio condotto da ScuolaZoo in collaborazione con UniCredit Foundation: gli studenti italiani delle scuole secondarie di secondo grado non sono pienamente soddisfatti del sistema scolastico, tanto da avere considerato seriamente l’idea di abbandonare la scuola almeno una volta. Dato piuttosto preoccupante considerato come la dispersione scolastica abbia conseguenze negative sul futuro dei giovani e sullo sviluppo del paese nel suo complesso. Analizziamo nel dettaglio i risultati.

Studenti insoddisfatti del sistema scolastico

Quali sono le ragioni alla base di questo fenomeno? E’ utile conoscerle per cercare di agire attivamente affinché la dispersione scolastica venga prevenuta. I fattori che possono portare gli studenti a voler abbandonare la scuola sono di diversa natura, e includono problemi economici, difficoltà di apprendimento, mancanza di motivazione, problemi familiari o sociali, e mancanza di orientamento scolastico e professionale.

Il sondaggio è stato effettuato su 1.200 studenti equamente divisi tra maschi e femmine, la maggioranza dei quali è in quinta superiore. L’indagine ha rivelato che la maggioranza di questi (92%) non è soddisfatta del sistema scolastico attuale, e il 74,30% ha seriamente considerato di abbandonare gli studi dopo la scuola dell’obbligo. Ci sono diverse ragioni per questo, tra cui la perdita di interesse per le materie, il bullismo, i conflitti vari, ma soprattutto lo stress eccessivo causato dai compiti e dalle interrogazioni.

Il 60,88% degli studenti non crede che la scuola sia il proprio futuro e il 76,32% ritiene che l’abbandono scolastico non sia legato alla responsabilità degli studenti, bensì vada imputato alle diverse carenze che affliggono il sistema scolastico. Inoltre, circa il 60% degli studenti delle scuole professionali ritiene che le scuole che frequenta non li prepari in maniera adeguata all’ingresso nel mondo del lavoro ed allo svolgimento delle mansioni per le quali si è formato. In definitiva, dal sondaggio emergono importanti problemi nel sistema scolastico che dovrebbero essere affrontati al fine di migliorare l’esperienza degli studenti e ridurre il tasso di abbandono scolastico.

Gli studenti preferiscono l’orientamento scolastico online

Un altro aspetto interessante riguarda poi l’orientamento scolastico, che dovrebbe fornire agli studenti informazioni e supporto per fare scelte consapevoli riguardo al proprio percorso di studi e alla propria futura carriera. Nonostante i giovani abbiano fiducia – seppur in una certa misura – in quello offerto dalle scuole, continuano ad informarsi altrove, principalmente attraverso siti internet (58,78%). Questo dato rivela molto sulla mentalità della Generazione Z, come osserva Valerio Mammone, editor in chief di ScuolaZoo. Si tratta di una generazione che ha difficoltà ad accettare carichi di lavoro squilibrati, che limitano altri aspetti della loro vita, sia a scuola che sul posto di lavoro. Ma, nonostante questo atteggiamento possa essere visto come una forma di pigrizia, è da considerarsi semplicemente quale nuovo approccio alla vita.

