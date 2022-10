Vuoi sapere sempre che ore sono anche quando ti svegli nel cuore della notte senza andare alla ricerca di orologi o smartphone appoggiati sul comodino? Allora devi assolutamente avere questa sveglia con proiettore, che oggi grazie ad Amazon, puoi mettere nel tuo carrello a soli 19,99 euro, anziché 24,99 euro.

Avrai cosi la possibilità in ogni momento di vedere che ore sono senza nessuno sforzo. Ti basterà alzare lo sguardo sulla parete o sul soffitto per notare l’ora proiettata. Oggi tra l’altro potrei beneficiare di uno sconto del 20% e avere un ottimo prodotto, che svolge diverse funzioni, per ogni momento della tua giornata.

Non perdere questa occasione irripetibile. Questa è un’offerta a tempo, e non è un gioco di parole, devi essere veramente veloce. Acquista subito la sveglia con proiettore a soli 19,99 euro.

Sveglia con proiettore: guarda l’ora, ascolta la radio e carica il tuo smartphone

Questa sveglia con proiettore ha uno schermo curvo a led da 8 pollici, così potrai vedere l’ora da qualsiasi angolazione in modo ottimale. Grazie al proiettore incorporato potrai visualizzare l’orario sulla parete o sul soffitto della tua camera ruotandolo fino a 180 °. Avrai anche la possibilità di regolare la luminosità su quattro livelli.

Potrai impostare due sveglie separate, in modo che se non senti la prima sveglia non rimarrai addormentato ma riuscirai sicuramente ad alzarti alla seconda. Possiede anche una porta USB con cui potrai caricare il tuo smartphone senza avere altri caricatori sul comodino. Inoltre puoi ascoltare la radio salvando fino a 15 stazioni che ti piacciono e impostando un timer di spegnimento.

Un’offerta del genere e assolutamente da prendere al volo. Fai presto perché le unità disponibili finiranno da un momento all’altro. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la sveglia con proiettore a soli 19,99 euro, anziché 24,99 euro.