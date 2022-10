Siete dei PC gamer accaniti e vorreste poterlo mostrare a tutti i vostri amici senza doverlo specificare ogni volta? Allora dovrete sicuramente crearvi una postazione da gaming che parli per voi, e come non iniziare da un accessorio tanto sottile quanto importante? Parliamo del tappetino per il mouse ovviamente, Amazon infatti ha messo in offerta il Black Shark LED, che ora potrete acquistare a 16,99€.

Questo enorme tappetino (parliamo di un 800 x 300 x 4) coprirà sicuramente tutto lo spazio utile in cui andrete a muovervi, impedendo così quei fastidiosi momenti in cui state muovendo il mouse e non avete più tessuto. Godrete della massima libertà di movimento.

Altra qualità importante, e che crea anche un certo effetto scenico, sono i led che retroilluminano tutto il mouse. Questi non solo avranno 11 effetti di luce diversi tra cui scegliere, ma i comandi saranno semplici e comodi, dal momento che potrete controllare tutto da un singolo interruttore.

Senza considerare inoltre la modalità luce dinamica, che daranno tutta un’altra estetica all’intera vostra postazione. Lo stupore visivo è fatto soprattutto di piccoli dettagli, e questo tappetino per il mouse retroilluminato non è sicuramente qualcosa che potrete farvi mancare.