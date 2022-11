Quando si tratta di prodotti elettronici, non devi giocare o risparmiare sugli acquisti. Ugreen è un’azienda che produce accessori di qualità al giusto prezzo. I loro caricabatterie e accessori multiporta da 100 W dovrebbero essere sempre a portata di mano. Che tu sia all’università o a casa prima di uscire, grazie a lui potrai caricare velocemente i tuoi dispositivi preferiti. Puoi acquistare il caricabatterie oggi su Amazon a 72,00 €, grazie a un coupon sconto valido fino al 6 novembre. Non perdere tempo a pensarci e acquistalo ora, prima che le scorte disponibili si esauriscano.

Ugreen caricabatterie 100W: all’università, ti salverà la giornata

Il caricabatterie USB C a 4 porte Ugreen da 100 W supporta una potenza totale fino a 100 W e dispone di 3 porte USB-C e 1 porta USB-A per tutte le tue esigenze. Le porte USB-C (C1 e C2) forniscono 100 W di piena potenza se utilizzate da sole, mentre alimentano contemporaneamente USB-C (C1 e C2) per laptop (65 W) e tablet (30 W), mentre alimentano contemporaneamente i tuoi dispositivi. La porta USB-A supporta fino a 22,5 W se utilizzata da sola. Questo caricabatterie è compatibile con MacBook Pro / Air M2, Dell XPS 13”15”, Surface Pro, iPad Pro, Galaxy S22 Ultra S22 20 21, Galaxy Tab S7, iPhone 14 Pro Max 13 12 11 SE 2022, Switch console, Laptop, piattaforme Steam e molti altri dispositivi. Inoltre, la tecnologia GaN di nuova generazione offre un’esperienza di ricarica più rapida e potente. Efficienza eccezionale e minore generazione di calore in un design piccolo e leggero che è facile da trasportare e portare con te, soprattutto all’università.

Come hai potuto leggere, questo accessorio è davvero indispensabile ovunque tu vada. Non dovrai più impazzire portandoti dietro diversi caricabatterie in base al dispositivo, grazie all’Ugreen da 100W hai tutto in uno. Approfitta di questo coupon sconto su Amazon valido fino al 6 novembre e compralo a soli 72,00 €.