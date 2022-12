Se sei uno studente di una scuola d’arte e vuoi dare un forte impulso ai tuoi dipinti digitali, hai bisogno di una tavoletta grafica con un ampio display e un’ampia sensibilità al tocco. Wacom è sempre stata leader in questo campo, con prodotti che sono tra i migliori della loro categoria. Tuttavia, è anche importante sottolineare che le apparecchiature Wacom non sono economiche, ma la qualità ha un prezzo. Ecco perché devi approfittare di questa offerta su Amazon oggi e ottenere il tablet One Creative da 13,3″ a soli 279,00 €. È uno sconto del 32% sul tablet da disegno più venduto di Wacom, che non puoi ignorare.

Wacom One Creative: tutti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti la vogliono

Wacom One Creative viene fornito con un software creativo in modo da poterlo collegare istantaneamente al tuo smartphone Android e passare da uno schermo all’altro per una visualizzazione migliore. Ma non solo, puoi anche ottenere l’esperienza completa con software creativi come: Adobe Premiere Rush, Clip Studio Paint Pro o Bamboo Paper. Il dispositivo è versatile in quanto puoi utilizzarlo come estensione portatile per il tuo smartphone Android o come dispositivo compatibile per il tuo Mac o PC Windows. I requisiti di sistema sono: Windows 7, 8.1 o 10, Mac OS 10.13 e versioni successive, porta HDMI e porta USB di tipo A, accesso a Internet per scaricare i driver e selezionare i driver disponibili per il download.

La Wacom One Creative ha un bellissimo display con risoluzione FHD da 13,3″ e la Wacom Pro Pen 2 ha 8.192 livelli di pressione, quindi è incredibilmente precisa. La sensazione naturale di lavorare liberamente, come la penna sulla carta, è impagabile qui. Puoi acquistare questa eccellente tavoletta da disegno oggi su Amazon a soli 279,00 €. Affrettati prima che l’ultimo stock a questo prezzo si esaurisca.