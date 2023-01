Se state cercando un top di gamma originale da acquistare, non potete perdere questa fantastica promozione su Amazon. Xiaomi 12 è scontato a soli 678,49 €, un prezzo che grazie al servizio di finanziamento Cofidis su Amazon, lo potete pagare in comode rate a tasso zero.

Xiaomi 12: difficile trovare un top di gamma con queste prestazioni ad un prezzo inferiore

Xiaomi 12 è dotato della piattaforma mobile più avanzata di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1. Mentre le capacità della GPU sono aumentate del 30% in termini di rendering grafico e l’efficienza energetica è aumentata del 25%. Xiaomi 12 è in grado di offrire livelli di prestazioni ed efficienza energetica senza precedenti rispetto al suo predecessore. Vanta una fotocamera principale da 50 MP di livello professionale, una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera telemacro da 5 MP. Con lui potete scattare foto incredibili in qualsiasi condizione di luce.

Xiaomi 12 è dotato di uno schermo AMOLED da 6.28 pollici con una risoluzione FHD di 2400 x 1080. Fornisce oltre 68 miliardi di colori e viene fornito con display TrueColor fornito da una calibrazione del colore professionale. Questo dispositivo supporta anche una frequenza di aggiornamento AdaptiveSync di 120 Hz e un tocco fino a 480 Hz frequenza di campionamento. Con Dolby Vision e HDR 10, gli utenti possono godere di immagini ultra vivide supportate da luminosità, contrasto e colori incredibili. Alimentato da una coppia di altoparlanti simmetrici, Xiaomi 12 vanta un suono stereo di livello cinematografico fornito con SOUND BY Harman Kardon e supporta Dolby Atmos.

Xiaomi 12 racchiude una batteria da 4.500 mAh nel suo corpo estremamente compatto. Grazie al materiale della batteria aggiornato ad alta densità di potenza, offre un uso tutto il giorno e una vita libera dall’ansia della batteria. Non perdete questa fantastica offerta su Amazon, Xiaomi 12 è il prossimo compagno fedele per l’università, oggi su Amazon scontato a soli 678,49 €.