Giorgia: non condivido minimamente il registro elettronico

Durante un’intervista rilasciata al podcast “Supernova” condotto da Alessandro Cattelan, Giorgia, celebre cantante italiana e madre di un adolescente di quindici anni, ha condiviso alcune riflessioni critiche sul mondo della scuola digitale. La sua opinione sul registro elettronico, strumento ormai radicato nella quotidianità scolastica di studenti e famiglie, solleva interrogativi sul delicato equilibrio tra trasparenza informativa e rispetto dell’autonomia dei ragazzi nel loro percorso di crescita e responsabilizzazione.

Registro elettronico: funzionalità e criticità

Il registro elettronico rappresenta uno strumento centrale nella comunicazione tra scuola, studenti e famiglie, offrendo un sistema integrato per la gestione di voti, presenze e comunicazioni ufficiali. Nonostante i vantaggi pratici, Giorgia ha espresso forti perplessità durante l’intervista con Cattelan: “Non condivido minimamente il registro elettronico a scuola”.

La cantante, madre di un quindicenne, pur riconoscendone la comodità, critica la modalità invasiva con cui tale strumento permette un controllo costante: “Se tuo figlio non va a scuola lo sai dopo due minuti: per questo io lo guardo il meno possibile”. Il suo punto di vista solleva interrogativi sul delicato equilibrio tra trasparenza educativa e necessario spazio di autonomia per gli adolescenti.

Prospettive di genitori e studenti

Il registro elettronico suscita reazioni contrastanti tra le famiglie. Per molti studenti rappresenta un vero “incubo”, specialmente quando utilizzato dai professori in modo rigido e inflessibile. “Devono tornare gli anni di piombo” commenta ironicamente un utente, esprimendo frustrazione verso uno strumento percepito come oppressivo.

Di contro, numerosi genitori lo considerano uno strumento utile per l’organizzazione familiare, consultandolo principalmente per verificare compiti e programmare gite, senza invadere l’autonomia dei figli. “Mia madre non l’ha mai guardato” racconta un altro testimone, evidenziando come alcune famiglie preferiscano responsabilizzare direttamente i ragazzi, costruendo un rapporto basato sulla fiducia piuttosto che sul controllo costante.

Gestione delle comunicazioni e circolari

Un aspetto critico del registro elettronico, come evidenziato da numerosi genitori, riguarda il “fiume di circolari” che affolla quotidianamente il portale. Questo sovraccarico informativo rende difficile distinguere le comunicazioni veramente importanti da quelle secondarie, creando confusione e frustrazione nelle famiglie.

Come ha sottolineato Giorgia nell’intervista: “Le circolari in bacheca sono mille e quella importante magari non la firmi”. Alcune testimonianze riportano situazioni paradossali, come quella di una madre stupita dal livello di dettaglio raggiunto: sapeva persino quanti minuti il figlio era rimasto fuori dalla classe. La sfida principale consiste quindi nel trovare un equilibrio tra la trasparenza necessaria e il rispetto dell’autonomia di studenti e genitori, evitando che lo strumento digitale si trasformi in un meccanismo di controllo opprimente.

Sicurezza informatica e controlli

Negli ultimi diciotto mesi sono emersi almeno tre casi di manomissione dei registri elettronici, rivelando vulnerabilità preoccupanti. Gli studenti hanno alterato voti insufficienti in materie come Matematica e Inglese, o cancellato assenze e ritardi non giustificati.

La scoperta di queste violazioni avviene spesso grazie alla vigilanza di docenti che notano incongruenze tra appunti cartacei e dati digitali. Questi episodi evidenziano carenze strutturali nella protezione delle informazioni sensibili conservate nelle piattaforme scolastiche. Le istituzioni, in quanto titolari del trattamento dati, necessitano urgentemente di implementare sistemi avanzati di tracciamento accessi, permessi differenziati e regolamenti più rigorosi per prevenire abusi e possibili sanzioni amministrative.