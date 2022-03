Il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione online è tra i percorsi di studio più ambiti e ricercati tra quelli offerti dalle Università Online Riconosciute dal Miur: se stai pensando di conseguire una laurea a distanza che ti consenta di studiare da casa e ti permetta di organizzare i tuoi impegni lavorativi o familiari in assoluta libertà, leggi con attenzione questa guida.

Scienze dell’Amministrazione on line mira a formare professionisti in grado di interpretare e applicare efficacemente il cambiamento e l’innovazione organizzativa nelle Amministrazioni Pubbliche e negli enti privati. Il laureato online in Scienze dell’Amministrazione è in grado di operare inoltre nel campo della direzione, della sicurezza, dell’investigazione, nonché della gestione e controllo.

La preparazione è incentrata sullo studio di ambiti disciplinari di carattere giuridico, economico e sociale: le attività formative di base si concentreranno sugli ambiti disciplinari storico, politico-sociale, giuridico, statistico-economico, e sulle discipline linguistiche. Saranno caratterizzanti invece le materie di area socio-politologica, socio-psicologica ed economico-aziendale e giuridica, con ampio spazio per il Diritto.

Scienze dell’amministrazione online rientra tra i corsi di laurea di area giuridica, e si divide pertanto in due cicli di studi, quello triennale e quello specialistico-magistrale, che dura un biennio. Entrambi i corsi sono erogati in modalità telematica e pertanto possono essere seguiti a distanza.

Corsi di Laurea in Scienze dell’Amministrazione online: le opzioni disponibili

Attualmente sono disponibili molteplici corsi di laurea on line in Scienze dell’Amministrazione che principalmente afferiscono alle seguenti classi di laurea:

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16)

Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63)

Il corso di Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) dura tre anni e si caratterizza per un approccio metodologico e contenutistico del sapere trasversale di stampo culturale, scientifico e professionale. Secondo il piano di studi del Ministero dell’Università e della Ricerca chi consegue la laurea in Scienze dell’Amministrazione on line riconosciute dal MIUR deve:

Possedere conoscenze di metodo e di contenuto culturale, scientifico e professionale per la formazione giuridica, economica, politico-istituzionale, organizzativa e della sicurezza nel campo delle amministrazioni pubbliche , nazionali ed internazionali, e in quello delle organizzazioni complesse, nonché delle politiche di pari opportunità;

; possedere capacità atte ad implementare specifiche politiche pubbliche e a concorrere alla gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali.

Il corso L-16 può svilupparsi in vari curricula, diretti ora a un impianto maggiormente incentrato sulla Pubblica Amministrazione, ora sull’approfondimento verso le necessità delle strutture e aziende sanitarie. Sono in ogni caso fondamentali la formazione giuridica, economica, politico-istituzionale, organizzativa e della sicurezza nel campo delle amministrazioni pubbliche, sia nazionali che internazionali, e in quello delle organizzazioni complesse.

A tali materie si associano in base all’orientamento del corso lo studio di materie come la Sociologia generale dei fenomeni politici e il Diritto Pubblico e Privato. Tali insegnamenti preparano infatti il campo allo studente per permettergli di affrontare adeguatamente lo studio delle materie caratterizzanti del corso, di carattere tecnico e scientifico.

La laurea online in Scienze della Pubblica Amministrazione (LM-63) si caratterizza per un biennio improntato ad un generale approfondimento delle aree didattiche (soprattutto del Diritto) affrontate nella classe di laurea L-16 di primo livello e per una più specifica preparazione di tipo manageriale.

Il corso di studi si pone come obiettivo la formazione di esperti specialisti in programmazione, gestione, implementazione e valutazione di politiche pubbliche in organizzazioni pubbliche e private, manager delle autorità territoriali. Il laureato ha dunque un profilo professionale di alto livello, grazie a d una preparazione sia sul piano normativo che su quello organizzativo, gestionale e procedurale.

Attraverso il conseguimento della laurea LM-63 è inoltre possibile accedere (previo superamento del concorso nazionale) all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche presso gli istituti superiori, tecnici o licei. Per conoscere nel dettaglio tutte le opzioni disponibili compila il form di fine pagina e contatta, senza alcun impegno, gli esperti di AteneiOnline.

Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione online: i corsi disponibili

Il corso di laurea triennale (o di primo livello) in Scienze dell’Amministrazione a distanza fa parte della Classe delle lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) e comprende vari indirizzi, che possono orientare lo studio (e quindi la carriera) verso una preparazione incentrata maggiormente su aspetti legati alla pubblica amministrazione oppure su una preparazione più approfondita sul tema della sicurezza.

Per il conseguimento del titolo di studio è necessario ottenere 180 Crediti Formativi, che vengono accumulati con la frequenza (conteggiabile anche on line, grazie ad appositi strumenti), con le attività organizzate dal corso di studi e con il passaggio della prova finale.

Se stai pensando di iscriversi a una laurea triennale online in Scienze dell’Amministrazione attualmente hai a disposizione le seguenti opzioni:

Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) erogato dall’Ateneo San Raffaele con due indirizzi: Tradizionale Organizzazione e Amministrazione dei Servizi Sanitari e Socio Assistenziali

erogato dall’Ateneo San Raffaele con due indirizzi: Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza (L-16) dell’Università Unitelma con tre indirizzi: Amministrazione e organizzazione Organizzazione, sicurezza e investigazioni Amministrazione, professioni e organizzazioni economiche

dell’Università Unitelma con tre indirizzi:

Come potete notare entrambi i corsi afferiscono alla classe di laurea L-16 si differenziano tuttavia per le materie caratterizzanti del piano di studi. Vediamo più nel dettaglio.

Il corso di laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione on line (L-16) erogato dall’Università Telematica San Raffaele si caratterizza per l’integrazione di una pluralità di discipline, in particolare giuridiche, economiche ed economico-aziendali, politologiche e sociologiche e linguistiche, finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche e differenziate necessarie per lo studio delle regole di condotta sia della Pubblica Amministrazione sia delle imprese pubbliche e private. Il corso presenta due indirizzi: uno tradizionale e l’altro “Organizzazione e Amministrazione dei Servizi Sanitari e Socio Assistenziali”, finalizzato all’acquisizione di competenze specialistiche e differenziate necessarie per lo studio delle regole di condotta delle realtà sanitarie, sia pubbliche che private, sia regionali che locali.

Tutto il corso può essere seguito in modalità on line attraverso la piattaforma di e-learning che l’ateneo ha sviluppato. Gli esami invece generalmente si tengono in presenza, presso una delle sedi dell’ateneo: è però possibile, sulla base delle indicazioni ministeriali dovute all’attuale emergenza sanitaria, che l’università telematica consenta lo svolgimento degli esami a distanza.

Tra le discipline caratterizzanti che possono essere scelte dallo studente che vuole conseguire una laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione on line troviamo il Diritto (Privato, Penale, Bancario, della Robotica e dell’Intelligenza artificiale) nonché Diritto Sanitario: il corso di studi infatti si prefigge l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sull’organizzazione dei servizi presenti negli ospedali di tutte le aziende sanitarie che, attraverso l’integrazione con i servizi distrettuali e di sanità pubblica, assicura ai cittadini il livello primario dell’assistenza in un determinato territorio.

Il corso di laurea triennale on line in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza (L-16) erogato dall’Università Telematica Unitelma Sapienza è destinato a chi desidera intraprendere una carriera gestionale e direttiva nella Pubblica Amministrazione, nelle organizzazioni pubbliche e private e in aziende del comparto sicurezza. Si caratterizza per l’ampia possibilità nella scelta degli indirizzi, poiché dispone di tre differenti curricola:

Amministrazione e organizzazione

Organizzazione, sicurezza e investigazioni

Amministrazione, professioni e organizzazioni economiche

I tre curricola hanno in comune un approccio multidisciplinare incentrato su tematiche riguardanti la pubblica amministrazione, la gestione, la contabilità, come Scienze dell’amministrazione, il Diritto Amministrativo, il Diritto Privato, l’Informatica, le lingue straniere. Il curriculum in Amministrazione e organizzazione però include tra le materie caratterizzanti lo studio del Diritto tributario degli enti pubblici e lo studio dei Sistemi politici comparati.

Il curriculum in Organizzazione, sicurezza e investigazioni ha invece il suo fulcro caratterizzante nello studio del Diritto internazionale e Cyber security, Sociologia della sicurezza sociale o della Criminologia.

Il curriculum in Amministrazione, professioni e organizzazioni economiche invece orienterà la nostra preparazione grazie allo studio di materie come Revisione Aziendale, Diritto di commercio internazionale, Elementi di psicologia del lavoro.

Gli sbocchi professionali differiscono in base agli indirizzi. Amministrazione e Organizzazione è finalizzato a formare dirigenti e quadri, sia delle Pubbliche Amministrazioni che delle grandi organizzazioni private nazionali ed internazionali; Organizzazione, Sicurezza, Investigazioni, che privilegia le tematiche inerenti al settore della sicurezza e delle investigazioni, mentre Amministrazione, Professioni e Organizzazioni Economiche l’obiettivo di formare addetti alle professioni economiche in ambito contabile, fiscale e tributario e nella gestione d’impresa.

Più in generale gli sbocchi occupazionali e le attività professionali riguardano l’impiego nelle amministrazioni pubbliche (centrali e locali), nelle imprese, nelle organizzazioni private e nel terzo settore.

Chi è in possesso di un diploma di laurea triennale può quindi lavorare come funzionario nella pubblica amministrazione, può essere impiegato presso gli uffici legali di imprese private, banche, istituti di credito o svolgere attività di consulenza manageriale e del lavoro. Ma non è tutto: la laurea in Scienze dell’Amministrazione on line consente anche di accedere ai corsi di laurea Magistrale e di intraprendere quindi una carriera di insegnante nelle scuole superiori di ogni ordine e grado.

Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni online: le specialistiche disponibili

Attualmente solo un’università telematica eroga un corso di laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni online: si tratta dell’Università Telematica Unitelma Sapienza che propone il corso di laurea online LM-63 in Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie.

Il corso afferisce alla classe di laurea LM 63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni: esistono una serie di indirizzi improntati ad un alto grado di specializzazione. Il corso ha infatti come obiettivo la formazione di specialisti nel management pubblico con particolare riferimento all’innovazione digitale nei servizi della pubblica amministrazione e alle problematiche delle aziende sanitarie. Il corso, così come quello triennale, è suddiviso in tre curricula:

Management ed e-government delle aziende pubbliche

Management delle aziende sanitarie

Management delle autonomie territoriali

Il corso in Management ed e-government delle aziende pubbliche si propone di formare specialisti nel management pubblico, in grado di lavorare in qualsiasi organizzazione statale a livello nazionale e locale, con particolare attenzione alla capacità di gestire i processi di innovazione digitale;

Il curriculum in Management delle aziende sanitarie forma invece specialisti destinati ad assumere ruoli di responsabilità nell’ambito delle organizzazioni appartenenti al settore sanitario.

Il curriculum in Management delle autonomie territoriali infine si propone di formare specialisti destinati a rivestire ruoli di responsabilità nell’ambito delle autonomie locali (Regioni, Comuni, Aree metropolitane, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni).

I tre piani di studio utili per conseguire la laurea magistrale in Scienze dell’Amministrazione sono incentrati sullo studio delle materie caratterizzanti, con particolare attenzione al Diritto, alla Governance, alla Statistica, alla Sociologia.

Gli sbocchi lavorativi per chi consegue la laurea magistrale in Scienze dell’amministrazione on line riguardano l’impiego ad alti livelli con funzioni di responsabilità e compiti organizzativi e di controllo nei comparti amministrativi degli organi statali e territoriali, degli enti pubblici e privati, delle amministrazioni statali, delle istituzioni, associazioni o fondazioni private.

I laureati nella classe di laurea LM-63 trovano impiego come funzionario anche nel campo dell’elaborazione, innovazione, implementazione delle politiche di intervento pubblico in strutture comunitarie e internazionali.

Infine ricordiamo che la laurea magistrale in Scienze della pubblica amministrazione consente di accedere al concorso nazionale per l’insegnamento nelle scuole superiori di discipline come Diritto ed Economia.

Università Telematiche con Scienze dell’Amministrazione: le facoltà online

Chi è alla ricerca di un corso presso un’Università telematica in Scienze dell’Amministrazione ha, per l’anno accademico in corso, la proposta formativa di due atenei:

Università Telematica San Raffaele

Università Telematica Unitelma Sapienza

L’Università Telematica San Raffaele è un ateneo riconosciuto dal MIUR. Eroga corsi universitari di primo e secondo livello nonché corsi singoli e master. I suoi titoli di studio sono equivalenti a quelli delle università pubbliche che erogano i proprio corsi in presenza.

E’ stata istituita con decreto ministeriale 08/05/2006 e conta oggi quattro facoltà: oltre a Scienze dell’amministrazione è infatti possibile studiare Scienze dell’alimentazione e gastronomia, Scienze motorie, Architettura moda e design.

La facoltà di Scienze dell’Amministrazione on line è stata la prima in Italia a erogare il corso online, nell’anno accademico 2013. L’offerta didattica è fruibile interamente in modalità e-learning, attraverso una piattaforma digitale alla quale è possibile accedere in ogni momento e in qualunque giorno della settimana.

Agli studenti viene infatti fornito un account di accesso che consente loro di seguire le video lezioni, scaricare il materiale didattico e partecipare alle esercitazioni. La piattaforma traccia l’attività e la presenza dello studente nella piattaforma, elementi fondamentali per il conseguimento dei crediti formativi necessari al superamento degli esami. A tale proposito l’ateneo dispone di due sedi, a Roma e Milano, che facilitano la logistica.

La caratteristica principale dell’Università Telematica Unitelma Sapienza consiste nel fatto che si tratta dell’unico ateneo online che nasce da una università statale, la Sapienza di Roma, e per questo può contare su una solida tradizione e su un bacino di collaboratori ampio e di qualità.

Unitelma è una delle 11 università online riconosciute dal MIUR e rilascia pertanto titoli avente valore legale. Eroga i suoi corsi in modalità telematica, grazie a una piattaforma web appositamente studiata per consentire agli studenti un accesso durante le 24 ore e 7 giorni su 7. Tra le caratteristiche principali dell’Ateneo vi è la costante ricerca per metodi di insegnamento innovativi e la valorizzazione delle specifiche inclinazioni di ogni singolo studente.

Laurea online in Scienze dell’amministrazione: quanto costa?

Se sei interessato a un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi della laurea in Scienze dell’amministrazione online leggi con attenzione questa sezione della guida.

I corsi di laurea online hanno costi variabili: al costo della retta occorre infatti aggiungere una serie di spese che andiamo ad elencare.

In generale possiamo dire che al costo dell’immatricolazione ai corsi di Scienze dell’Amministrazione online potrebbero aggiungersi quelli riguardanti la tassa regionale per il diritto allo studio (che varia da regione a regione). Possono inoltre essere previsti dei costi di segreteria e costi legati al rilascio di certificati e titoli di studio. In generale il servizio offerto, pur differenziandosi per alcune caratteristiche tipiche di ogni Università, si attesta su uno standard elevato che unisce insegnamento, verifiche e tutoraggio alla gestione delle mansioni di segreteria.

Per quanto riguarda la laurea online in Scienze dell’amministrazione (L-16) i costi variano tra i 1.600 e i 2.500 euro: la forbice è data dalla possibilità o meno di usufruire di agevolazioni e sconti, possibilità che ogni ateneo online propone in accordo con Enti pubblici o privati, con istituti, fondazioni e associazioni di categoria.

Per quanto riguarda i costi della laurea in Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie online (LM-63) il prezzo oscilla tra i 1.800 e i 2.300 euro.

Inoltre vi sono alcune spese fisse che possono includere o meno la tassa regionale per il diritto allo studio e i contributi per il rilascio di documenti e attestati da parte della segreteria.

Puoi consultare i costi delle università online, considerando la retta annua standard, nella tabella qui sotto:

Unitelma Sapienza : da € 2.100 a € 2.300

: da € 2.100 a € 2.300 San Raffaele: da € 2.500

In genere occorre inoltre sottolineare che le Università telematiche consentono di rateizzare i pagamenti. Va infine ricordato che anche nelle università telematiche è garantito il diritto allo studio per individui con comprovata situazione di disabilità permanente, come stabilito dalla legge 104/92. L’ateneo San Raffaele riconosce l’esonero totale dalle tasse universitarie per portatori di handicap con invalidità riconosciuta superiore al 66%. Unitelma invece riconosce ai portatori di handicap una convenzione che consente loro di pagare un importo di 200 euro annui.

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze dell’Amministrazione?

L’Università Telematica San Raffaele e l’Università Telematica Unitelma Sapienza rappresentano due eccellenze nell’insegnamento delle Scienze Amministrative e possono essere senz’altro considerate le migliori Università Telematiche con Scienze dell’Amministrazione.

Non è facile stabilire in senso assoluto quale sia la migliore università telematica, gli atenei online infatti hanno un livello generalmente alto della propria offerta formativa e del servizio che erogano, con segreterie didattiche e orientamento molto attenti alle esigenze degli studenti.

Occorrerà quindi stare attenti, nella ricerca della migliore università online in Scienze dell’amministrazione, ad alcuni aspetti. Sarà importante ad esempio verificare se l’Ateneo telematico possiede una sede fisica nella propria città o regione di residenza, in modo da potersi recare con facilità in casi di esami in presenza o per la discussione della tesi di laurea.

Sarà poi bene valutare si si possiedono i requisiti per accedere a sconti per determinate categorie o agevolazioni previste per legge, perché questo potrebbe ridurre in maniera apprezzabile il costo del corso di studi.

La parte didattica ovviamente, sarà pure da tenere in grande considerazione: i piani di studio possono variare, soprattutto per quanto riguarda gli insegnamenti a scelta, ed essere quindi più o meno adatti alle vostre inclinazioni. In definitiva sarà la somma di questi elementi unita alla capacità di andare incontro alle vostre esigenze a dirvi qual è, per voi, la migliore università telematica con Scienze dell’Amministrazione.

Scienze dell’Amministrazione online nelle principali città italiane

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato all’utilità di scegliere un corso di studi che abbia sedi fisiche nella propria regione o nella propria città. Le università on line erogano la maggior parte del proprio servizio online ed è quindi possibile assistere alle video lezioni o partecipare a un’esercitazione o ad una verifica, scaricare il materiale necessario per lo studio della materia d’esame scelta, chiedere aiuto al vostro tutor o comunicare con la segreteria didattica.

Alcune facoltà però richiedono la presenza per sostenere la prova d’esame (anche in base alle linee guida vigenti in materia di emergenza sanitaria che in questo periodo interessano i vari aspetti della nostra vita).

Le Università telematiche hanno una diffusa rete di sedi ed enti presso i quali si appoggiano per fornire ai propri studenti un numero elevato di sedi d’esame. Vediamo insieme le sedi principali.

Scienze dell’amministrazione online a Roma: sedi e atenei online

Scienze dell’amministrazione online a Roma viene erogata, come già detto, presso gli atenei online San Raffaele e Unitelma. Entrambi infatti dispongono di una sede nella capitale.

San Raffaele : via di Val Cannuta, 247 – Roma

: via di Val Cannuta, 247 – Roma Unitelma Sapienza: sede centrale Viale regina Elena, 295; sede d’esame via degli Etruschi, 36 presso l’Istituto San Pio X – Roma

Scienze dell’amministrazione online a Milano: sedi e atenei online

Non vi sono sedi principali presenti in città per quanto riguarda Scienze dell’amministrazione online a Milano. Tuttavia è possibile sostenere gli esami presso i distaccamenti ai seguenti indirizzi:

San Raffaele: via F. Daverio, 7 – Roma

Unitelma: via Giosuè Carducci, 39 – Sesto S. Giovanni (Mi)

Scienze dell’amministrazione online a Torino: sedi e atenei online

Se stai pensando di iscriverti a un corso di Scienze dell’Amministrazione online a Torino sappi che non vi sono sedi di atenei telematici che erogano il corso. Tuttavia Unitelma ha predisposto una sede distaccata per gli esami che si trova in via Treviso 12.

Chi intende seguire Scienze dell’amministrazione presso Unitelma dovrà invece recarsi a Milano per gli esami.

Scienze dell’amministrazione online a Napoli: sedi e atenei online

Anche per gli studenti campani è importante sapere che le università telematiche con sedi fisiche in città non erogano il corso di Scienze dell’amministrazione online a Napoli. Chi intende iscriversi presso Unitelma o San Raffaele così dovrà recarsi presso una delle sedi romane. Unitelma ha inoltre istituito una sede esami presso il Campus Città del Sapere, in corso Secondigliano 11 – Napoli, ma occorre contattare l’ateneo e verificare che sia attualmente attiva.

Perché scegliere un’Università in Scienze dell’Amministrazione online?

Lo abbiamo già scritto, ma vale la pena ribadirlo: l’iscrizione al corso di laurea telematica in Scienze dell’Amministrazione consenta di ottenere un titolo di studio in tutto e per tutto equivalente a quello che si ottiene con un corso di studi in presenza, tradizionale.

I corsi di laurea online, infatti, sono equiparati a quelli delle università statali e consentono di accedere oltre che alle selezioni per l’impiego ai concorsi nazionali previsti per legge, come ad esempio quelli per l’insegnamento.

Il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione on line è rivolto a studenti e lavoratori che non hanno la possibilità de seguire le lezioni in presenza. E’ particolarmente adatto inoltre per tutti quegli studenti lavoratori che hanno necessità di gestire il tempo da dedicare allo studio in base alle proprie necessità. Grazie alle facoltà online sarà possibile dunque coniugare impegni didattici e vita privata, lavoro ed esami e sarà più semplice terminare il corso di studi nel tempo stabilito.

Studiare in una università telematica infatti consente di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, senza limitazioni. Ciò è possibile grazie alle piattaforme telematiche che, come abbiamo visto, ogni università telematica ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative: si tratta comunque di strumenti didattici all’avanguardia in grado di formare e valutare la preparazione in assoluta autonomia senza perdite di tempo.

Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l’anno: requisito fondamentale è il possedimento di un diploma di scuola superiore. Le prove finali relative ai singoli esami devono essere sostenute con modalità in presenza.

