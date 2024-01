Migliori Accademie delle Belle Arti in Italia: classifiche 2024

Le Accademie di Belle Arti sono istituzioni di istruzione superiore che mettono a disposizione degli studenti corsi e programmi di studio nel campo delle arti visive. Queste realtà possono essere statali o private, sono riconosciute legalmente dal MIUR e fanno parte del sistema AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).

Si tratta di istituti conosciuti a livello internazionale e attraggono talenti da tutte le parti del mondo. Sono posti in cui l’arte e la cultura si uniscono, dando la possibilità di creare un luogo vibrante e stimolante per gli allievi che hanno voglia di intraprendere una carriera nelle arti visive.

Le ABA hanno nel piano di studi una vasta gamma di discipline artistiche, tra cui scenografia, fotografia, scultura, pittura, restauro, decorazione, grafica, graphic e fashion design, nuove tecnologie dell’arte, comunicazione e didattica dell’arte. Sono delle scuole che hanno un ruolo davvero importante nella formazione e nel sostegno degli artisti emergenti, mettendo loro a disposizione una solida base di conoscenze e competenze di cui hanno bisogno per eccellere nel mondo dell’arte. Ma quali sono le migliori Accademie di Belle Arti in Italia?

Indice

Come scegliere la migliore Accademia: i criteri per scegliere

Per capire quale sia l’Accademia delle Belle Arti migliore in Italia bisogna tenere in considerazione diversi fattori. Ognuna di queste realtà presenta le proprie caratteristiche, tuttavia hanno tutte in comune una forte impronta pratica e laboratoriale rispetto alle università, senza ovviamente mettere in secondo piano la parte teorica.

Per scegliere la migliore Accademia di Belle Arti bisogna cominciare dal corso di laurea che si intende seguire e valutare i diversi piani di studio per capire quale possa essere quello più adatto. Inoltre ogni accademia ha le sue regole in merito alla didattica e alle modalità d’esame, oltre che alle possibilità che offre post lauream.

Il fattore economico è un aspetto che non va assolutamente sottovalutato, infatti ogni realtà ha costi diversi ed anche agevolazioni, convenzioni e borse di studio. Da non sottovalutare le testimonianze degli studenti e degli ex studenti, infatti in Rete è possibile trovare le opinioni delle persone che stanno frequentando oppure hanno affrontato questo tipo di corsi.

Ovviamente per valutare le migliori Accademie d’arte in Italia non mancano i rapporti e le classifiche per capire i punti di forza e le criticità di ogni realtà.

Migliore Accademia Belle Arti in Italia: le classifiche internazionali

A proposito di classifiche, al momento solo una accademia italiana appare in una classifica internazionale: stiamo parlando di NABA. Secondo il QS World University Rankings® – una delle più autorevoli classifiche mondiali per quanto riguarda il mondo accademico – NABA è la prima Accademia di Belle Arti italiana e, inoltre, rientra nella Top 100 delle università mondiali per il settore Art & Design.

Come mai è stata incoronata come Accademia di Belle Arti migliore in Italia? Tra i punti di forza di NABA troviamo sicuramente il metodo di studio, che punta ad incentivare gli allievi ad avere percorsi di studio differenti tra loro in maniera tale che ogni iscritto possa sviluppare una sua individualità, facendo esperienze diverse.

Nel 2023 NABA ha ottenuto la certificazione per la terza volta consecutiva. In merito a questa vittoria ha dichiarato il direttore Guido Tattoni: “Per noi è un riconoscimento importante perché significa che accademici di tutto il mondo, docenti, persone legate al settore dell’arte, del design e dell’education hanno considerato NABA come una delle istituzioni più influenti del mondo“.

Per il settore Art & Design, i criteri usati per stilare le classifiche sono stati, nello specifico, due. Il primo, e più influente, è quello della Academic Reputation, che ha controllato quali istituzioni siano state più apprezzate dalla comunità accademica mondiale, chiamata a rispondere al sondaggio di QS (QS Academic Survey), la più grande indagine al mondo delle opinioni dei membri delle diverse facoltà. Il secondo, la Employer Reputation, ha controllato quali di queste realtà sono ritenute dai responsabili delle assunzioni di tutto il mondo come i posti di formazione dei laureati e diplomati più competenti e talentuosi, pronti ad affrontare il mercato professionale.

Migliori Accademie d’Arte in Italia: il giudizio degli studenti

Come già detto in precedenza per capire quale sia l’Accademia di Belle Arti in Italia migliore o anche quali siano più in generale le Accademie di Belle Arti migliori, bisogna capire anche quale sia il giudizio degli studenti e degli ex studenti per ascoltare dalla loro voce la loro esperienza.

Per esempio i corsi della RUFA Roma, da quello che si può leggere sul web, hanno ricevuto opinioni positive: “Molti sbocchi professionali, professori fantastici, sempre disponibili e molto preparati, la consiglio a tutti quelli che vogliono intraprendere questo percorso”. Lo stesso vale per ACME Milano: “Percorso impegnativo, ma arricchente. Porta all’evoluzione delle singole potenzialità. I docenti sono ottimi e super qualificati”.

Commenti positivi anche per NABA: “Ottimo istituto di stampo pratico-teorico. Una esperienza molto positiva è di grande accrescimento sia professionale che umano. Rispetto ad una università classica ho notato maggiore motivazione dei docenti a trasmettere il proprio sapere ed una forte apertura al dialogo e al miglioramento dell’offerta formativa. La consiglio vivamente a ricerca una formazione capace di trasmettere agli allievi un forte know how e spirito di osservazione critica nei confronti della materia studiata“.

E ancora anche per l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova: “Frequento la scuola di Nuove tecnologie dell’arte. È una grande possibilità per ampliare il proprio bagaglio di competenze da artista e cittadino digitale. Un focus riguarda l’uso consapevole ed etico delle nuove tecnologie e all’approfondimento delle relazioni tra gli sviluppi recenti dell’arte contemporanea e le problematiche sociali”.

Infine, anche per lo IED registriamo vari commenti positivi: “Università con corsi validi e professori all’altezza delle aspettative, corsi con tematiche varie e molto interessanti“.