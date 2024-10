Libera Università di Bolzano: Corsi di Laurea e Costi Unibz

La Libera Università di Bolzano è un’università non statale riconosciuta legalmente che offri corsi di laurea triennali, laurea magistrali, Master di primo e secondo livello, Dottorati di Ricerca. La caratteristica principale di questa struttura è il fatto di avere un insegnamento trilingue, quindi in italiano, in inglese e in tedesco. Addirittura la Facoltà di Scienze della formazione – di cui vi parleremo nel dettaglio in seguito – ha a disposizione anche una sezione in lingua ladina.

Questo ateneo si trova quindi tra il mondo economico-culturale tedesco e italiano: di fatto, sono il trilinguismo e l’alto grado di internazionalizzazione i fattori che fanno che sì che il ranking Unibz si mantenga costantemente ad alti livelli. Ora non resta che vedere insieme quali sono le caratteristiche dell’università, partendo dalla storia, passando per le sedi, l’offerta formativa Unibz e le informazioni sul test d’ingresso.

Nella nostra guida Unibz potete trovare anche i dettagli sulle tasse, come funzionano gli esami, le lezioni e le tesi di laurea, e se ci sono delle borse di studio e la possibilità di studiare all’estero. Ultimi ma non meno importanti, i commenti degli studenti e laureati Unibz per capire quali sono i punti di forza e le eventuali criticità dell’ateneo.

Libera Università di Bolzano caratteristiche principali

La Libera Università di Bolzano è nata nel 1997 con una vocazione internazionale e multilingue (gli insegnamenti sono in tedesco, italiano, inglese e ladino). Come già anticipato, nelle classifiche nazionali annualmente Unibz raggiunge i primi posti: nel 2022, per la sesta volta consecutiva, il Censis ha inserito l’ateneo al primo posto tra le piccole università non statali (al di sotto dei 5 mila studenti). Unibz si classifica in ottime posizioni anche nei ranking internazionali, in particolar modo nelle categorie “internazionalizzazione”, “soddisfazione degli studenti” e “citazioni”.

Nel 2023 nei Times Higher Education World University Rankings, l’università di Bolzano si è piazzata nel gruppo 401-500 su quasi 1.799 atenei in tutto. Si notano in particolare i risultati nelle categorie “Citations” (con un punteggio del 83.3 tra le top 300) e “International outlook” (con un punteggio del 74,2 tra le top 300). Tra le 56 università italiane che si trovano nella classifica, Unibz è al diciannovesimo posto.

Inoltre, sempre nel 2023, l’ateneo è entrato per la terza volta nel QS World University Ranking al rango 701-750 tra i 5.000 atenei presi in analisi. Si è piazzato nei top 220 nella categoria “International Faculty ratio”.

Corsi di laurea Unibz: offerta formativa

Ma quali sono i corsi di laurea Unibz triennali e quali i corsi di laurea magistrale Unibz a disposizione? Nei tre campus sopracitati gli iscritti possono contare su numerosi corsi a disposizione che si svolgono spesso in piccoli gruppi, di cui vi parleremo meglio più avanti nella nostra guida. Ora scopriamo l’offerta formativa Unibz che comprende anche attività post lauream.

Corsi di Laurea Triennale Unibz

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale della Libera Università di Bolzano:

Corsi di Laurea Magistrale Unibz

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale della Libera Università di Bolzano:

Facoltà Unibz: i dipartimenti dell’ateneo

Le Facoltà Unibz sono cinque con un’elevata percentuale di docenti (35 per cento) e iscritti (17 per cento) che arrivano dall’estero. Queste persone rispettivamente insegnano e studiano i campi delle scienze economiche, naturali, ingegneristiche, sociali, dell’educazione, del design e delle arti. Sono ben 4.100 gli studenti che prendono parte ad oltre 30 corsi di laurea e post-laurea. Ecco le cinque facoltà: Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari

Facoltà di Design e Arti

Facoltà di Economia

Facoltà di Scienze della Formazione

Facoltà di Ingegneria Presenti anche sette centri di competenza: Centro di Competenza per la Sostenibilità economica, ambientale e sociale

Centro di Competenza per il Management delle Cooperative

Centro di Competenza Ecosistemi di Innovazione per Contesti montani

Centro di Competenza per la Salute delle Piante

Centro di Competenza Storia Regionale

Centro di Competenza per Inclusione scolastica

Centro di Competenza per Lavoro sociale e Politica sociale

Centro di Competenza Turismo e mobilità

Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari

La Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari Unibz ha un occhio attento al tema della sostenibilità con un approccio interdisciplinare e attività di ricerca nel campo delle scienze agrarie e orticole, della gestione ambientale e delle scienze alimentari. Ecco i corsi a disposizione:

Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente montano

Scienze enogastronomiche di Montagna

Environmental Management of Mountain Areas

Food Sciences for Innovation and Authenticity

Horticultural Science (IMaHS)

Viticulture, Enology and Wine Marketing

Facoltà di Design e Arti

La Facoltà di Design e Arti Unibz accompagna gli studenti nel processo di costruzione della loro professionalità, dando loro a disposizione gli strumenti per essere progettisti nella società. Ecco i corsi a disposizione:

Design e Arti – Curriculum Arte

Design e Arti – Curriculum Design

Eco-Social Design

Facoltà di Economia

La Facoltà di Economia Unibz intende formare futuri economisti capaci di comprendere e interpretare la complessità dei processi socio-economici e politici del 21esimo secolo. Il 2023 business and economics subject ranking di Times Higher Education ha messo questo dipartimento tra i primi 200 al mondo. Nella classifica nazionale dell’Istituto Censis, la Facoltà è invece al secondo posto tra le università non statali nel settore “La didattica: lauree biennali – atenei non statali”. Ecco i corsi a disposizione:

Economia e Management

Economia, Politica ed Etica

Informatica e Management delle Aziende digitali

Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi

Accounting e Finanza

Data Analytics for Economics and Management

Entrepreneurship and Innovation

Politiche Pubbliche e Amministrazione

Management del Turismo

Facoltà di Scienze della Formazione

La Facoltà di Scienze della Formazione Unibz ha una particolarità: c’è la cattedra di Ladinistica istituita nel 2006, e nella sezione ladina, oltre alla ricerca, si forma il personale docente delle scuole primarie e dell’infanzia delle valli ladine. Ecco i corsi a disposizione:

Scienze della Comunicazione e Cultura

Educatore sociale

Servizio sociale

Scienze della Formazione primaria

Linguistica applicata

Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi

Musicologia

Facoltà di Ingegneria

Nella Facoltà di Ingegneria Unibz si acquisiscono competenze nelle aree dell’automazione, dell’intelligenza artificiale, dell’informatica, dell’elettronica, dell’energia, della meccanica, della produzione e della sostenibilità. Questo dipartimento può contare su un’infrastruttura ottimale presso la sua sede principale di ricerca al NOI Techpark, il parco scientifico e tecnologico dell’Alto Adige che ha al suo interno 4 istituti di ricerca, 40 laboratori scientifici, 40 aziende e 30 start-up. Ecco i corsi a disposizione:

Informatica

Ingegneria elettronica e dei Sistemi ciberfisici

Ingegneria industriale meccanica

Informatica e Management delle Aziende digitali

Tecnologie del Legno

Computing for Data Science

Data Analytics for Economics and Management

Energy Engineering

Industrial Mechanical Engineering

Software Engineering

Master Unibz di Primo e Secondo Livello

Presenti anche diversi Master Unibz che sono di primo o di secondo livello: grazie a questi percorsi si può conseguire un titolo accademico differente dalla laurea e allo stesso tempo una specializzazione in più per affermarsi più rapidamente nel mondo del lavoro:

I Master fanno parte dei corsi di apprendimento permanente che hanno al loro interno anche corsi di alta formazione.

Sedi Unibz: dove si trova il campus

Il campus Unibz si trova in Trentino Alto Adige con ben tre sedi: Unibz Bolzano è la sede principale nel centro storico della città che ha al suo interno i servizi centrali e quattro delle cinque Facoltà: Economia, Scienze e Tecnologie informatiche, Design e Arti, Scienze e Tecnologie.

C’è poi Unibz Bressanone con la Facoltà di Scienze della Formazione. Infine Unibz Brunico (che è distante da Bolzano circa 70 chilometri e 35 da Bressanone) con il corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi e di laurea magistrale in Management del Turismo, che fanno parte della Facoltà di Economia.

Test ammissione Unibz: come funziona?

Come entrare alla Unibz? Il test di ammissione Unibz ha una parte scritta che ha 60 domande a cui rispondere in 150 minuti che riguardano:

la competenza linguistica e il ragionamento logico (30 quesiti)

la cultura letteraria, storico-sociale e geografica (15 quesiti)

la cultura matematico-scientifica (15 quesiti)

Il test di ingresso Unibz comprende anche un testo argomentativo da scrivere in risposta a un determinato quesito. C’è poi un colloquio orale che fa riferimento al contenuto del testo in questione, il quale viene corretto e valutato per l’espressione linguistica scritta e la correttezza linguistica scritta.

Generalmente ci sono due sessioni a disposizione per provare il test Unibz: a maggio e a luglio.

Costi Libera Università di Bolzano: tasse e borse di studio Unibz

Ma quanto costa studiare alla Unibz? La retta annuale Unibz varia da un minimo di 1.350 euro per il primo anno di studi e arriva a un massimo di 1.750 euro dal secondo anno in poi. Ecco com’è suddiviso il pagamento:

Studenti fino a un anno oltre la durata normale del corso

1° rata: € 751,50 entro il 14 ottobre 2022

2° rata: € 600 entro il 31 marzo 2023

Studenti a partire dal secondo anno oltre la durata normale del corso

1° rata: € 1051,50 entro il 14 ottobre 2022

2° rata: € 600 entro il 31 marzo 2023

In entrambi i casi nella prima rata è compreso il costo provinciale per il diritto allo studio pari a 151,50 euro. Per chi è fuori corso c’è una maggiorazione di 300 euro.

Borse di studio Unibz

L’ateneo mette a disposizione delle borse di studio e delle agevolazioni economiche per abbattere i costi Unibz di iscrizione. Chi ha vinto una borsa di studio della Provincia Autonoma di Bolzano ha un rimborso delle tasse universitarie versate per l’anno accademico; eventuali indennità di mora per ritardato pagamento non sono restituite. Sono previsti esoneri anche per gli studenti con disabilità e per chi ha una media alta grazie a borse di studio per merito.

Erasmus Unibz

La Libera Università di Bolzano partecipa al programma Erasmus+, che consiste in un periodo di studio all’estero presso atenei partner. Il periodo di studio in un altro Paese ha una durata minima di 3 mesi e massima di 12.

Per prenderne parte però è necessario superare una selezione in cui i fattori a favore sono la media dei voti agli esami, la motivazione accademica e la conoscenza della lingua presso l’ateneo ospitante. L’università ha inoltre stipulato accordi internazionali di scambio con più di 140 università in USA, Taiwan, Spagna e tanti altri Paesi.

Come funzionano lezioni, esami e tesi alla Unibz?

Le lezioni Unibz sono particolari in quanto si svolgono in piccoli gruppi per dare modo ai docenti – di 10 diverse nazionalità – di seguire al meglio gli allievi. Visto che quasi tutti i corsi sono trilingue, le lezioni si possono svolgere sia in italiano, sia in inglese, sia in tedesco. Per questo motivo per essere ammessi agli stessi corsi di studio è richiesta la certificazione del livello di conoscenza B2 in almeno due delle tre lingue.

Non a caso alla fine degli studi i corsisti, oltre alla laurea, ricevono il Diploma Supplement, che certifica anche il livello di conoscenza delle lingue raggiunto.

Per quanto riguarda gli esami Unibz ci sono a disposizione almeno 3 date d’esame per ogni singolo insegnamento (primo semestre: sessione invernale, sessione estiva e sessione autunnale; secondo semestre: sessione estiva, sessione autunnale e sessione invernale).

Lo svolgimento temporale di ogni singola sessione d’esame è definito di anno in anno dal calendario accademico. L’iscrizione alle verifiche di profitto deve essere fatta entro 3 giorni lavorativi precedenti la data di ogni singolo test ed è obbligatorio avere l’insegnamento corrispondente all’interno del proprio piano di studi.

Per la tesi Unibz anche in questo caso il testo può essere redatto in lingua italiana, inglese o tedesca. La tesi non dovrà più essere consegnata in formato cartaceo, ma va caricata all’interno della piattaforma dell’università.

Libera Università di Bolzano: opinioni e recensioni degli studenti Unibz

Come vi avevamo anticipato sono fondamentali i commenti degli studenti ed ex iscritti per capire se scegliere o meno questa università. Marisa scrive “Ottima università, col trilinguismo ottieni una maggiore conoscenza delle lingue studiate e contemporaneamente affronti quasi tutti gli ambiti disciplinari: economia, management, scienza dell’educazione, medicina ecc…“. Per approfondire e leggere altre opinioni, in rari casi anche negative, leggi qui: Opinioni e recensioni degli studenti Unibz.