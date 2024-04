L’Università Telematica Unitelma Sapienza ha un costo variabile da un minimo di 1.600 € a 2.500 € compreso di rata annuale, tasse e considerate anche agevolazioni e borse di studio disponibili. Prima di vedere le convenzioni a disposizione degli iscritti, vi parleremo dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli. Non mancherà un approfondimento sui pagamenti veri e propri della retta. Iniziamo, pronti alla lettura?

Costi dei Corsi di Laurea Unitelma

Ma qual è il costo dell’Università Unitelma partendo solo ed esclusivamente dalla rata annuale? Il costo per la laurea triennale è di 2.100 € all’anno (pagabili in due rate, da 650 € e 1.450 €), mentre per la laurea magistrale è di 2.300 € all’anno (anche in questo caso pagabili in due rate da 650 e 1.650 €).

Oltre a queste tasse universitarie è necessario considerare altre spese, come quelle per la tassa regionale per il diritto allo studio. Tutti gli studenti iscritti presso le Università statali e non statali e gli istituti universitari, con sede legale nella Regione Lazio, devono pagare questa tassa in unica soluzione all’atto di iscrizione.

La tassa regionale va versata prima di ogni anno accademico, inoltre bisogna ricordare anche il contributo di 300 € una tantum per il conseguimento titolo e rilascio della pergamena, da pagare prima della seduta di laurea. Quindi, riassumendo, lo studente deve pagare:

tassa d’iscrizione annuale all’atto dell’iscrizione.

all’atto dell’iscrizione. tassa regionale per il Diritto allo Studio annualmente, all’atto dell’iscrizione

annualmente, all’atto dell’iscrizione contributo conseguimento titolo – rilascio pergamena: contributo una tantum, da versare prima della seduta di Laurea

Costi dei Master Unitelma

I costi dei Master Unitelma variano tra 850 € e 4.300 €. Ecco in questo caso le spese:

tassa d’iscrizione annuale all’atto dell’iscrizione

all’atto dell’iscrizione contributo conseguimento titolo – rilascio pergamena: contributo una tantum, da versare prima della seduta di Laurea

In questo caso non c’è l’obbligo di pagare la tassa regionale per il diritto allo studio.

Costo dei Corsi Singoli Unitelma

Il costo Unitelma per l’iscrizione ad un corso singolo è invece pari a 250 €, ma in caso di iscrizione a più corsi singoli, il costo totale di ogni corso è pari a 200 €. Come accade per gli altri corsi e master, nella rata annuale sono compresi i materiali didattici e tutte le lezioni disponibili online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla piattaforma messa a disposizione dall’ateneo. Gli esami vanno sempre sostenuti in presenza anche se il corso di laurea è a distanza, per chi non risiede nella città in cui è prevista la sede d’esame, è necessario tenere conto delle spese di viaggio e di un eventuale pernottamento.

Retta Unitelma: Pagamenti e Rate

In merito i pagamenti gli iscritti possono rateizzare: la prima rata deve essere versata all’atto dell’immatricolazione/iscrizione all’anno accademico, mentre la seconda rata (pari alla restante parte) dovrà essere invece versata entro i successivi 90 giorni dalla data di immatricolazione.

L’unica modalità di pagamento è attraverso un bollettino precompilato che si può stampare direttamente dalla propria Area Amministrativa. Il pagamento si può effettuare in qualsiasi sportello bancario o attraverso home banking. Non è possibile il pagamento tramite poste. La tassa regionale per il diritto allo studio è aggiuntiva e deve essere versata all’ente Regionale per il diritto allo studio, non all’ateneo. Infine per essere ammessi agli esami di profitto e all’esame di laurea, gli iscritti devono essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi previsti. In caso di ritardo è necessario il pagamento dell’indennità di mora nelle misure previste.

Convenzioni Unitelma

Attivando una convenzione Unitelma Sapienza è possibile far diminuire i costi. Ce ne sono moltissime che agevolano l’iscrizione e la rendono accessibile a tutti, come quelle per Giovani under 26, per ex studenti La Sapienza, inoltre per dipendenti La Sapienza. Le convenzioni hanno lo scopo di facilitare l’ingresso nel mondo universitario a particolari categorie di studenti. Grazie a queste agevolazioni le spese sono minori e quindi accessibile a tutti.

In particolare, ci sono offerte dedicate a:

Enti pubblici e privati (sindacati, enti locali, associazioni di categoria, etc.): 1.600€ (650€ + 950€) per la laurea triennale, 1.800€ (650€ + 1.150€) per la laurea magistrale;

(sindacati, enti locali, associazioni di categoria, etc.): 1.600€ (650€ + 950€) per la laurea triennale, 1.800€ (650€ + 1.150€) per la laurea magistrale; Under 26 : per tutti i tipi di laurea 850 € (650 € + 200 €); devi avere età uguale o inferiore ai 25 anni al momento dell’immatricolazione. Puoi pagare in due tranches: quando ti immatricoli € 650,00 e la seconda di € 200,00 entro 90 giorni.

: per tutti i tipi di laurea 850 € (650 € + 200 €); devi avere età uguale o inferiore ai 25 anni al momento dell’immatricolazione. Puoi pagare in due tranches: quando ti immatricoli € 650,00 e la seconda di € 200,00 entro 90 giorni. Dipendenti La Sapienza : sia per laurea breve che specialistica 850€ (650€ + 200€).

: sia per laurea breve che specialistica 850€ (650€ + 200€). Ex studenti La Sapienza: sia per la triennale che per la magistrale 850€ (650€ + 200€); puoi pagare in due rate: la prima all’atto dell’immatricolazione, pari ad € 650,00; la seconda, pari a € 200,00 dopo 90 giorni.

Borse di studio Unitelma

Le borse di studio Unitelma Sapienza sono un'altra opportunità per avere sconti: ci sono quelle per diplomati con un voto di maturità superiore a 80 e un reddito ISEE inferiore a 40.000 € oppure borse di mobilità Erasmus. Ogni anno le borse di studio sono in continua evoluzione, perciò se volete maggiori dettagli non esitate a compilare il form qui di seguito.