L’Universitas Mercatorum ha costi che possono variare da un minimo di 1.700 € a un massimo di 3.400€ , a seconda del corso scelto e delle agevolazioni a disposizione. Prima di visionare le convenzioni a disposizione degli iscritti, vi parleremo dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli. Non mancherà un focus sui pagamenti veri e propri della retta. Pronti alla lettura?

In questa guida:

Costi dei Corsi di Laurea Mercatorum

Il costo della retta della maggior parte dei corsi di laurea Mercatorum è di 3.400 € all’anno, fatta eccezione dei seguenti corsi per cui il costo della retta standard è di 4.000 € per anno accademico:

Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema (L-3)

Design del prodotto e della moda (L-4)

Gastronomia, ospitalità e territori (L-GASTR). Questo corso prevede inoltre la possibilità di scegliere un percorso in presenza, nel qual caso il costo aumenta a 8.000 € per Anno Accademico

Oltre alla retta annuale è necessario pagare il bollo e la tassa per i diritti di segreteria, che in tutto ammontano a 50 € l’anno. Senza dimenticare la tassa regionale per il diritto allo studio di 140 € che è obbligatoria sia nelle università online, sia in quelle statali e va pagata in unica soluzione all’atto di iscrizione.

Infine Mercatorum dà la possibilità di sostenere gli esami in una sede diversa da quella ordinaria di Roma: per questo però è necessario pagare una “tassa d’esami fuori sede” pari ad 150 €, valida per singolo anno accademico e relativa a ogni sede addizionale.

Costi dei Master Mercatorum

Oltre ai corsi di laurea, l’offerta formativa comprende anche Master di 1° e 2° livello Mercatorum che hanno un costo che varia tra 1.200 € e 4.500 €, a seconda del corso scelto. Anche per i Master sono disponibili specifiche convenzioni che danno modo, in alcuni casi, di far diminuire il costo e, inoltre, è possibile rateizzare il pagamento della retta, come vi spiegheremo più avanti.

Costo dei Corsi Singoli Mercatorum

Per quanto riguarda infine i corsi singoli Mercatorum i prezzi di iscrizione sono pari a 120 € (come contributo per le procedure di iscrizione e rilascio del libretto universitario) + 50 € per ogni CFU conseguito (25 € se ci si iscrive in convezione).

Retta Mercatorum: Pagamenti e Rate

Per venire incontro alle necessità degli iscritti, l’Università Mercatorum permette di pagare la retta universitaria annuale in 4 o 8 rate. Il pagamento della retta così come quello del bollo e dei diritti di segreteria possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario.

Se è vero che negli atenei frontali i costi sono calibrati in base all’ISEE, è vero anche che studiando per via telematica si possono abbattere i costi degli spostamenti e le piccole spese legate alla vita universitaria, oltre al costo legato ai libri, in cui anche una singola unità arriva a costare fino a 50 €.

Convenzioni Mercatorum

Il costo della retta standard può essere però essere abbassato in maniera consistente grazie alle tante agevolazioni e convenzioni messe a disposizione dall’Università Mercatorum. Grazie a queste riduzioni la retta dei corsi può variare da 1.700 € a 2.200 €.

Così facendo i prezzi dell’ateneo diventano molto vantaggiosi, tenendo conto che con una unica soluzione c’è la possibilità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno e sostenendo tutti gli esami, avere una laurea riconosciuta dal MIUR esattamente come le lauree nelle nelle università tradizionali.

Le agevolazioni sono previste per gli iscritti a uno o più sindacati o enti convenzionati e gli studenti con handicap pari o superiore al 66%.

Anche gli studenti tra i 17 anni e i 20 anni possono iscriversi pagando una retta annuale di 1.700€ invece di 3.400€, con una riduzione del 50% data semplicemente dalla giovane età. Questi ultimi al termine della laurea triennale avranno risparmiato 5.100€. Inoltre, chi aderisce a questa convenzione può rateizzare il pagamento in 4 oppure 8 rate.

Se fai parte delle Forze Armate la tua retta annuale sarà di soli 1.700€ invece di 3.400€, con uno sconto del 50% e un risparmio di 5.100 euro. Anche in questo caso il pagamento è rateizzabile. La convenzione si estende inoltre ai prossimi congiunti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine.

C’è anche l’accordo PA 110 e lode che prevede una riduzione della retta del 50 per cento per tutti i dipendenti PA iscritti alla Mercatorum.

Infine c’è anche un occhio di riguardo per le donne in gravidanza: la retta annuale sarà di 1.700€ invece di 3.400€, rateizzabile. Oltre a quelle citate esistono davvero moltissime agevolazioni.

Ricordiamo che i portatori di handicap con invalidità riconosciuta dal 45 per cento pagano una retta di 1.500 €. Gli studenti con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) possono invece iscriversi pagando una retta annuale di 1.700 €.

Borse di studio Mercatorum

Periodicamente l’ateneo mette a disposizione delle borse di studio, che possono fare riferimento ad uno specifico corso di laurea o un master, oppure coprire l’intera offerta formativa dell’università. Oltre a queste, le Borse di studio Unimercatorum riguardano l’assegnazione di contributi per il programma Erasmus, che dà modo agli iscritti di svolgere un periodo di studio e di stage all’estero permettendo agli studenti di allargare gli orizzonti, approfondire una lingua straniera, ampliare la formazione culturale e aumentare le potenzialità di sbocchi professionali a livello europeo. Imparare una nuova lingua è infatti importante nell’application per il lavoro: non a caso sempre più aziende investono in candidati che possono dimostrare il possesso di una lingua straniera secondo un livello avanzato.

Le borse di studio cambiano ogni anno, e spesso destinate a categorie come:

portatori di handicap con una invalidità certificata

dipendenti delle Imprese delle Associazioni di categoria nazionali e loro dipendenti

donne che lavorano

dipendenti di Camere di Commercio e di altre strutture camerali

imprenditori e/o loro figli e/o parenti

