Fiamme in un asilo nido in provincia di Roma

Un incendio è scoppiato oggi intorno alle 11.30 in un appartamento a Nettuno, in provincia di Roma. Le fiamme hanno coinvolto un edificio che ospita al piano terra un asilo nido, costringendo all’evacuazione immediata di circa 20 bambini e del personale educativo. L’emergenza ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti i presenti nella struttura, particolarmente vulnerabili data la giovane età degli occupanti.

Dettagli dell’incendio e dell’evacuazione

Le fiamme si sono propagate rapidamente dall’appartamento superiore, minacciando la struttura del nido situato in via Roma, nel centro di Nettuno. La situazione d’emergenza ha richiesto un’immediata evacuazione dei locali, con le maestre che hanno guidato i piccoli all’esterno seguendo il protocollo di sicurezza.

L’asilo, frequentato principalmente da bambini tra i 6 mesi e i 3 anni, è stato completamente sgomberato in pochi minuti.

Intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco

L’emergenza ha visto l’immediata mobilitazione dei Vigili del Fuoco, supportati dai Carabinieri della Stazione di Nettuno e dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anzio. I militari hanno collaborato efficacemente con i soccorritori per garantire la sicurezza dei piccoli e del personale educativo, accompagnandoli in un’area protetta.

Con grande sensibilità, i Carabinieri hanno intrattenuto i bambini mostrando loro l’auto di servizio, trasformando un momento di paura in una distrazione positiva. La prontezza dell’intervento ha permesso di evitare feriti e gestire l’emergenza con massima efficienza.

Verifiche in corso e stato attuale

Le autorità competenti stanno ancora indagando sulle cause che hanno provocato l’incendio nell’edificio di Nettuno. I Vigili del Fuoco continuano le operazioni di spegnimento e stanno procedendo con la messa in sicurezza della struttura per prevenire ulteriori rischi.

Nel frattempo, è stato avviato un piano di valutazione dei danni strutturali per determinare i tempi necessari al ripristino dell’attività didattica. L’amministrazione locale, in collaborazione con i gestori dell’asilo, sta già considerando soluzioni temporanee per garantire la continuità del servizio educativo ai piccoli alunni e non creare disagi alle famiglie coinvolte.