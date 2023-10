Ponte 1 novembre 2023, scuole chiuse per 5 giorni in alcune regioni: ecco dove

Novembre porterà un respiro di sollievo per gli studenti italiani, con l’arrivo del Ponte di Ognissanti. Questa pausa, che si celebra il 1° novembre in occasione della Festa di Ognissanti, si estenderà ulteriormente in alcune regioni, con la chiusura delle scuole il 2 novembre in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Questo ponte rappresenta un’opportunità per gli studenti di godersi un meritato riposo.

Tuttavia, alcune province hanno deciso di allungare ulteriormente questo periodo di pausa. Gli studenti della provincia di Bolzano, ad esempio, avranno l’opportunità di restare a casa dal 30 ottobre al 3 novembre, mentre quelli delle Marche potranno godere di una pausa scolastica dal 1 al 3 novembre. Queste decisioni sono state prese autonomamente da queste province, offrendo agli studenti un periodo più lungo di vacanza per ricaricare le energie.

È importante notare che, nonostante il calendario scolastico offra queste pause, il numero minimo di giorni di lezione deve essere comunque garantito. Ciò significa che le scuole delle regioni non menzionate possono decidere di creare dei ponti più lunghi a patto di rispettare il numero di giorni di insegnamento previsti dal calendario scolastico per l’anno 2023-2024.

A parte il Ponte di Ognissanti, ci sono altre date significative da tenere a mente nel calendario scolastico. Le vacanze di Natale, che segnano l’inizio delle festività natalizie, verranno celebrate in diverse regioni italiane. Anche il Ponte dell’Immacolata il 9 dicembre vedrà la chiusura delle scuole in alcune regioni. Le vacanze di Carnevale e Pasqua sono altrettanto importanti nel calendario scolastico, offrendo agli studenti la possibilità di rilassarsi e festeggiare le festività.

Infine, il termine dell’anno scolastico nel 2024 varierà in base alle regioni e alle diverse date previste nei calendari scolastici. Queste date, sebbene possano comportare modifiche nelle pause scolastiche, rappresentano un importante punto di riferimento per gli studenti, le loro famiglie e le scuole, permettendo una pianificazione adeguata e consentendo a tutti di godersi i meritati momenti di riposo durante l’anno scolastico