Prove invalsi 2026: organizzazione delle sessioni d’esame per primaria, secondaria e superiori

Le Prove Invalsi 2026 interessano studenti di diversi gradi scolastici: seconda e quinta primaria, terza secondaria di primo grado, seconda e quinta superiore. Tutti sostengono test di italiano e matematica, mentre gli alunni di quinta primaria, terza media e quinta superiore affrontano anche inglese (lettura e ascolto). La scuola primaria mantiene il formato tradizionale carta e matita, mentre i gradi superiori adottano la modalità computer based.

Prove Invalsi 2026 per la scuola primaria

La scuola primaria mantiene il formato tradizionale carta e matita per le Prove Invalsi 2026, garantendo un approccio familiare agli studenti più giovani. Le classi seconde e quinte elementari seguiranno un calendario preciso: il 5 maggio si terrà la prova di inglese esclusivamente per la quinta elementare, mentre il 6 maggio sarà dedicato alla prova di italiano per entrambe le classi.

Il 7 maggio concluderà la sessione con la prova di matematica. Questa organizzazione permette agli istituti di gestire con efficacia le prove, mantenendo la simultaneità nazionale.

Le Prove Invalsi 2026 per la scuola secondaria di primo grado

Gli studenti della terza media affronteranno le prove con modalità computer based (CBT) nel periodo compreso tra l’8 e il 30 aprile 2026. Il sistema informatizzato garantisce maggiore flessibilità nell’organizzazione delle sessioni d’esame rispetto al tradizionale formato cartaceo.

Le discipline coinvolte sono tre: Italiano, Matematica e Inglese, quest’ultimo articolato nelle competenze di lettura (Reading) e ascolto (Listening). Per gli studenti impossibilitati a partecipare nelle date ordinarie, è prevista una sessione suppletiva dal 21 maggio al 5 giugno 2026.

Le Prove Invalsi 2026 per la scuola superiore

Gli studenti delle classi seconde delle scuole superiori (grado 10) affronteranno le prove in modalità computer based dall’11 al 29 maggio 2026. Le discipline coinvolte sono esclusivamente italiano e matematica.

Per le classi quinte (grado 13), il calendario risulta anticipato: i test si svolgeranno dal 2 al 31 marzo 2026 e rappresentano un requisito obbligatorio per l’accesso all’esame di maturità 2026. Le materie previste includono italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto). È prevista una sessione suppletiva dal 21 maggio al 5 giugno per gli studenti impossibilitati a partecipare nelle date ordinarie.