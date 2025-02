Ramadan: la soluzione di una scuola a Trento

Il Ramadan rappresenta un momento di profonda importanza spirituale per la comunità musulmana, con significative implicazioni anche per il sistema scolastico italiano. L’Istituto Comprensivo “Trento 5” ha recentemente adottato un’innovativa soluzione organizzativa per venire incontro alle esigenze degli studenti che osservano il digiuno durante questo periodo sacro.

L’iniziativa dimostra come sia possibile conciliare il rispetto delle pratiche religiose con le necessità didattiche, garantendo agli alunni la possibilità di partecipare pienamente sia al proprio percorso di fede che a quello formativo.

Organizzazione scolastica durante il Ramadan

L’Istituto Comprensivo “Trento 5” ha implementato una soluzione organizzativa flessibile per venire incontro alle esigenze degli studenti che osservano il digiuno durante il periodo del Ramadan. Gli alunni hanno la possibilità di uscire anticipatamente durante l’orario della mensa, permettendo loro di rispettare le pratiche religiose senza compromettere il percorso didattico.

La scuola mantiene ferma la struttura del tempo dell’intermensa, che non può subire modifiche, ma offre questa alternativa come segno di attenzione verso la diversità culturale e religiosa. Questa organizzazione consente di preservare sia il diritto allo studio che il rispetto delle tradizioni religiose degli studenti musulmani.

Risposta della comunità islamica

La soluzione proposta dall’Istituto Comprensivo “Trento 5” ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte della comunità islamica locale. L’Imam Aboulkheir Breigheche, in qualità di presidente del Centro islamico culturale di Gardolo, ha espresso particolare apprezzamento definendola una soluzione pratica che rispetta pienamente le esigenze degli studenti.

La comunità ha sottolineato come questa organizzazione permetta agli alunni di osservare il digiuno senza compromettere il loro percorso di apprendimento, evidenziando di non aver avanzato richieste specifiche e manifestando piena fiducia nella gestione scolastica.

Significato e pratiche del Ramadan

Il Ramadan rappresenta il nono mese del calendario lunare islamico ed è considerato uno dei pilastri fondamentali dell’Islam. Durante questo periodo sacro, i fedeli musulmani adulti osservano il digiuno dall’alba al tramonto, iniziando la giornata con il Suhur, il pasto pre-alba, e concludendola con l’Iftar al calare del sole.

Oltre all’astensione da cibo e bevande, il periodo è dedicato alla preghiera intensa, alla lettura del Corano e alle opere di carità.