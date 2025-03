Riarmo UE: Salvini, prima Scuola e Sanità

L’Unione Europea si prepara a un cambiamento radicale nella sua politica di difesa con l’ambizioso piano “ReArm Europe”. Questa iniziativa rappresenta un punto di svolta strategico per il continente, proponendo investimenti senza precedenti nel settore militare.

Il progetto, attualmente in discussione al Parlamento di Bruxelles, non è solo una risposta alle crescenti tensioni geopolitiche, ma si configura come una ridefinizione dell’autonomia difensiva europea, con ripercussioni significative sulle economie nazionali e sugli equilibri di bilancio degli Stati membri.

Dettagli del piano ReArm Europe

Il piano ReArm Europe prevede una spesa complessiva che potrebbe raggiungere gli 800 miliardi di euro, equivalente alla spesa militare annuale degli Stati Uniti, la più elevata a livello mondiale. La peculiarità del programma risiede nella volontà di produrre e acquistare le armi interamente in Europa, rafforzando l’industria della difesa continentale.

A tracciare il percorso è stata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che sta promuovendo l’istituzione di un fondo denominato “Security action for Europe” con una dotazione iniziale di 150 miliardi di euro, pensato per potenziare le capacità difensive del Vecchio Continente. Tra gli obiettivi richiesti da alcuni Paesi membri, Italia inclusa, figura anche l’allentamento del patto di Stabilità sui vincoli di deficit e debito.

Implicazioni economiche e finanziarie per l’Italia

Il piano comporterebbe per l’Italia un aumento della spesa per la difesa di 31 miliardi di euro, con pesanti ripercussioni sui conti pubblici. I parametri italiani superano già i limiti del patto di Stabilità: deficit-PIL al 3,4% (tetto al 3%) e debito-PIL al 134% (regola al 60%). Preoccupa la capacità di sostenere ulteriori sforamenti, quando la spesa militare attuale è solo all’1,5% del PIL.

Reazioni politiche e sociali

Il piano di riarmo europeo ha sollevato perplessità significative tra le forze politiche italiane. In prima linea nei contrari troviamo il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che da Venezia ha espresso forte dissenso: “Con tante esigenze in sanità, scuola, pensioni e stipendi, non si può sentir parlare di 800 miliardi di debito pubblico per comprare armi”.

Il leader leghista ha sottolineato come questa iniziativa appaia fuori contesto, specialmente mentre “i belligeranti Ucraina e Russia, sotto la regia di Trump, sembrano voler collaborare”. La critica evidenzia una contrapposizione netta tra priorità sociali nazionali e investimenti militari europei.

Prospettive critiche e dubbi futuri

Le preoccupazioni riguardo alla sostenibilità del piano di riarmo europeo continuano a crescere, soprattutto per l’Italia. Emergono dubbi sulla capacità dei conti pubblici di assorbire un ulteriore sforamento che potrebbe raddoppiare l’attuale deficit. Il ministro Giorgetti manifesta cautela, temendo reazioni negative dei mercati finanziari.

L’attesa del Libro bianco della Commissione UE alimenta interrogativi sulla concreta implementazione del programma, mentre il ritardo italiano sul target NATO del 2% del PIL per la difesa complica ulteriormente il quadro economico nazionale.