Rinnovo CCNL: variazioni salariali dei docenti in base all’anzianità dal 2026

Rinnovo CCNL: variazioni salariali dei docenti in base all’anzianità dal 2026

Le trattative per il rinnovo del CCNL 2022-2024 definiscono aumenti salariali per i docenti in base all'anzianità, con applicazione dal 2026.
Rinnovo CCNL: variazioni salariali dei docenti in base all’anzianità dal 2026
AndreaP

Le trattative tra ARAN e sindacati per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 stanno definendo i nuovi importi della retribuzione tabellare annua. La proposta prevede aumenti salariali con decorrenza gennaio 2024 e applicazione dal 2026, includendo la retroattività degli arretrati. Le cifre ipotizzate variano significativamente in base all’anzianità di servizio e al ruolo.

L’infanzia e la primaria: nuova articolazione stipendiale

La proposta contrattuale prevede per il personale docente dell’infanzia e primaria una retribuzione annua di 22.364,92 € per i primi otto anni di servizio, che sale a 24.731,47 € tra i 9 e 14 anni. L’esperienza viene valorizzata progressivamente: 26.807,23 € per chi ha tra 15 e 20 anni di anzianità, 28.853,63 € per la fascia 21-27 anni, 30.847,82 € per quella 28-34 anni, fino al massimo di 32.386,96 € oltre i 35 anni di carriera.

Gli istituti secondari di secondo grado – docenti diplomati

La griglia retributiva per i docenti diplomati negli istituti secondari di secondo grado prevede incrementi progressivi basati sull’anzianità di servizio. I valori annui proposti partono da 22.364,92 € per i primi otto anni, per aumentare a 24.731,47 € nella fascia 9-14 anni e raggiungere 26.818,51 € tra i 15-20 anni di servizio.

Gli scaglioni superiori contemplano 29.859,00 € per il periodo 21-27 anni e 31.831,47 € per la fascia 28-34 anni, culminando con 33.381,82 € per chi supera i 35 anni di anzianità.

I secondari di primo grado e gli insegnanti di educazione fisica

La retribuzione annua per i docenti delle scuole medie e gli insegnanti di educazione fisica prevede incrementi graduali: da 24.008,04 € per chi ha da 0 a 8 anni di esperienza fino a 35.867,41 € per chi supera i 35 anni di servizio. Questi aumenti riflettono un riconoscimento dell’esperienza maturata nel settore educativo.

I secondari di secondo grado – docenti laureati

La categoria dei docenti laureati della scuola superiore beneficia della retribuzione più elevata secondo l’ipotesi CCNL. I valori annui proposti sono: 24.008,04 € per 0-8 anni, 27.665,85 € per 9-14 anni, 30.265,91 € per 15-20 anni, 33.640,29 € per 21-27 anni, 35.867,41 € per 28-34 anni e 37.635,59 € oltre i 35 anni di servizio.

Le considerazioni sul modello retributivo

La proposta contrattuale rimane un’ipotesi non ratificata, soggetta a possibili modifiche durante le trattative finali. L’equilibrio tra diversi profili professionali dovrà essere attentamente valutato dalle organizzazioni sindacali, che esamineranno l’impatto complessivo dello schema retributivo sulla categoria.

Gli aumenti tabellari consoliderebbero la base stipendiale lorda, ma restano aperti interrogativi sulla sostenibilità economica e sull’equità distributiva tra le varie fasce.

Ti potrebbe interessare

Calendario scolastico 2026: tutti i ponti e le festività
News Scuola

Calendario scolastico 2026: tutti i ponti e le festività

Diritti e parità di genere: il ruolo della scuola nella Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze 2025
News Scuola

Diritti e parità di genere: il ruolo della scuola nella Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze 2025

DDL Gasparri contro l’antisemitismo: nuove regole per scuole, università e forze dell’ordine
News Scuola

DDL Gasparri contro l’antisemitismo: nuove regole per scuole, università e forze dell’ordine

Commissione Maturità 2026: composizione e tempistiche d’esame
Maturità

Commissione Maturità 2026: composizione e tempistiche d’esame

Concorso Docenti PNRR3, pubblicazione imminente: requisiti, prove e nuovi concorsi futuri
News Scuola

Concorso Docenti PNRR3, pubblicazione imminente: requisiti, prove e nuovi concorsi futuri

Adolescenti e scuola: dallo studio Ipsos emerge il profilo emotivo della Generazione Z tra ansia, empatia e speranza
News Scuola

Adolescenti e scuola: dallo studio Ipsos emerge il profilo emotivo della Generazione Z tra ansia, empatia e speranza

Carta del Docente 2025: estesa ai precari e nuove regole per hardware, software e trasport
News Scuola

Carta del Docente 2025: estesa ai precari e nuove regole per hardware, software e trasport

Scuola e Intelligenza Artificiale: pubblicate le Linee Guida del Ministero per l’uso conforme al GDPR
News Scuola

Scuola e Intelligenza Artificiale: pubblicate le Linee Guida del Ministero per l’uso conforme al GDPR

Link copiato negli appunti