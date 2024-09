Roma rinnova l’abbonamento annuale a 50 € per gli under 19: tutti i dettagli

Per giovani residenti della Capitale, e per le loro famiglie, rappresenta una notevole agevolazione economica e un’opportunità per promuovere la mobilità sostenibile.

Anche per il 2024 Roma conferma l’abbonamento annuale al trasporto pubblico a soli 50 € per i giovani residenti. L’iniziativa, già introdotta lo scorso anno, offre un notevole risparmio economico alle famiglie e promuove la mobilità sostenibile in città; è rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 19 anni e permette di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico gestiti da Atac e Roma Tpl per un intero anno.

Chi può richiedere l’abbonamento e come funziona

L’agevolazione riguarda tutti i giovani residenti a Roma di età compresa tra 11 e 19 anni, senza limiti di reddito ISEE. Questo significa che qualsiasi ragazzo all’interno di questa fascia d’età può beneficiare del prezzo ridotto per l’abbonamento senza vincoli di reddito come invece avviene per altre agevolazioni. L’iniziativa è valida su autobus, tram, metropolitane e treni regionali, nonché sui mezzi Cotral.

L’abbonamento annuale è valido per 365 giorni dal momento dell’emissione e copre solo i viaggi all’interno del territorio di Roma. L’abbonamento Metrebus Roma, infatti, non è valido per i viaggi al di fuori del perimetro della città, come nei comuni limitrofi del Lazio, in quanto l’iniziativa è finanziata esclusivamente da Roma Capitale.

Come richiedere o rinnovare l’abbonamento

Per richiedere l’abbonamento basta accedere al sito ufficiale di Atac, nella sezione MyAtac. Chi è già in possesso di una Metrebus Card personalizzata può accedere all’area riservata, compilare il modulo online specifico per l’abbonamento “Roma Under 19”, allegare un documento d’identità valido e procedere al pagamento di 50 €; una volta completata la transazione, l’abbonamento viene automaticamente caricato sulla Metrebus Card esistente.

Chi non possiede una Metrebus Card personalizzata deve invece effettuare una pre-registrazione online tramite MyAtac. Dopo aver completato la procedura e allegato un documento d’identità, bisogna recarsi in una biglietteria abilitata per la prima emissione della carta, portando con sé la ricevuta di conferma e una fototessera; al momento della prima emissione, si effettua anche il pagamento di 50 € per attivare l’abbonamento annuale.

Il rinnovo dell’abbonamento è altrettanto facile. Anche in questo caso, basta accedere alla sezione “Roma Under 19” di MyAtac e compilare il modulo con le informazioni richieste. Una volta verificati i dati, è possibile effettuare il pagamento online e l’abbonamento viene ricaricato automaticamente sulla Metrebus Card esistente. Il nuovo abbonamento decorre dal giorno successivo alla scadenza del precedente, garantendo così una continuità di validità senza interruzioni; per chi rinnova dopo la scadenza, l’abbonamento partirà dalla data di effettivo rinnovo. Per attivare l’abbonamento ricaricato, bisogna passare la Metrebus Card nei validatori delle stazioni metropolitane o utilizzare le macchine self-service che emettono i titoli di viaggio.

Un investimento per il futuro: meno traffico e più sostenibilità

L’abbonamento under 19 rappresenta un’opportunità unica per i giovani romani e le loro famiglie, non solo per il risparmio economico, ma anche per l’impatto positivo che ha sulla mobilità urbana e sull’ambiente. Con un costo di soli 50 € all’anno, i ragazzi possono muoversi liberamente in tutta Roma, riducendo la dipendenza dal trasporto privato e contribuendo a diminuire il traffico e le emissioni di CO2 in città.

L’iniziativa, parte di un più ampio piano per promuovere l’uso del trasporto pubblico, si inserisce negli sforzi di Roma Capitale per migliorare la sostenibilità e rendere la mobilità più accessibile.