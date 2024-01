Concorsi docenti e futuri presidi: quando inviare le domande di partecipazione

Gennaio si rivela un mese fondamentale per chi aspira a entrare o fare carriera nel mondo dell’istruzione in Italia, segnando le scadenze finali per una serie di concorsi scuola. Questi concorsi rappresentano un passaggio chiave per coloro che mirano a diventare docenti o dirigenti scolastici, offrendo l’opportunità di intraprendere una carriera significativa e influente nel settore educativo.

Per gli aspiranti insegnanti, sono aperti due bandi principali. Il primo è dedicato a chi ambisce a insegnare nella scuola dell’infanzia e primaria, mentre il secondo è rivolto a coloro che desiderano lavorare nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Entrambi i concorsi prevedono una selezione basata su una prova scritta e una orale, senza una fase preselettiva.

Le domande per entrambi i concorsi devono essere presentate telematicamente entro il 9 gennaio 2024. Ogni candidato deve pagare un contributo di segreteria di 10 euro per ogni tipologia di posto/classe di concorso per cui si concorre.

Parallelamente, si apre anche il concorso per diventare dirigente scolastico, una posizione che richiede competenze avanzate in termini di gestione e leadership educativa. Anche per il concorso per diventare dirigente scolastico, le domande di partecipazione devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento o tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, fino alle ore 23.59 del 17 gennaio 2024.