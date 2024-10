Sciopero scuola 18 ottobre: le motivazioni della protesta

Sciopero scuola 18 ottobre 2024

Il SAESE – sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia – ha indetto uno sciopero nazionale per il 18 ottobre 2024. La protesta vedrà la partecipazione di tutto il personale scolastico, e coinvolgerà docenti, personale ATA e dirigenti scolastici, sia con contratto a tempo indeterminato che precario. In sostanza, secondo quanto si evince dalla comunicazione inviata al ministero dell’istruzione del merito, “il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito scolastico”. Chiede inoltre, che vengano introdotte disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Sciopero scuola, cosa chiede S.I COBAS

Anche S.I COBAS, il sindacato intercategoriale Cobas, ha indetto uno sciopero per lo stesso giorno, inserendo tra le premesse, relativamente al comparto scuola, quanto segue:

“Mentre la spesa pubblica e l’industria delle armi si legano e aumenta vertiginosamente la produzione e l’investimento in mezzi di difesa nazionale, assistiamo al taglio sempre più stringente sulle spese in difesa della salute (soprattutto dei lavoratori e ceti più poveri) e al processo di industrializzazione della scuola dell’obbligo: dove è da anni, la presenza massiccia delle forze dell’ordine che, sul “modello polacco”, mira a affascinare già tra i banchi di scuola i futuri proletari alla vita militare, per renderli il prossimo esercito da mandare al macello nelle guerre di domani.

Anche per questo, il sindacato chiede:

L’aumento di salario di 300 euro per tutte le categorie di lavoratori

Il ritiro del pacchetto repressivo – come il DdL contro la resistenza attiva e la resistenza passiva – contro i lavoratori e le lotte sociali

Il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina

La fine dell’occupazione coloniale delle terre palestinesi

I tempi e le modalità dello sciopero

Lo sciopero occuperà la giornata di venerdì 18 Ottobre 2024 e interesserà tutte le categorie del comparto privato e pubblico dalle ore 0,00 alle ore 23,59 (compreso il primo turno montante/smontante per i c.d. turnisti). Il giorno successivo, ovvero sabato 19 Ottobre 2024, il sindacato ha lanciato una manifestazione nazionale che avrà luogo nella città di Roma e che avrà come scopo quello di protestare contro il governo Meloni, considerato il “governo della guerra e della repressione dei lavoratori”.

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Ma ricordiamo che, a seconda delle possibili adesioni allo sciopero del personale, nelle scuole potrebbero verificarsi disservizi e variazioni nel normale svolgimento delle attività scolastiche.

