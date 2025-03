Scomparso uno studente da 11 giorni: un allontanamento volontario?

Un misterioso caso di scomparsa tiene in ansia una comunità alle porte di Milano. Nicola, studente diciassettenne di Bollate, è sparito l’11 marzo da Garbagnate Milanese senza lasciare tracce evidenti. Le circostanze dell’allontanamento fanno pensare a una fuga pianificata, considerando che il giovane potrebbe avere con sé circa mille euro in contanti, somma accumulata grazie a paghette e regali ricevuti dai familiari.

Dettagli della scomparsa

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso Nicola mentre si allontana da solo dopo essere stato accompagnato dal nonno presso il liceo che frequenta. Il cellulare del giovane risulta spento dalle 8:30 dell’11 marzo, con l’ultima cella agganciata proprio in corrispondenza dell’istituto scolastico.

Un particolare importante è che Nicola in realtà non è mai entrato a scuola quel giorno. Quando il nonno è tornato più tardi per riprenderlo, ha trovato il liceo chiuso, scoprendo che le lezioni pomeridiane menzionate dal nipote non erano in programma.

Incongruenze e indizi

La storia raccontata da Nicola sulle lezioni pomeridiane rappresenta un chiaro indizio di premeditazione. I mille euro in contanti, frutto di risparmi e regali familiari, suggeriscono un allontanamento pianificato con cura.

Particolarmente strano il fatto che non abbia portato con sé vestiti o oggetti personali, nonostante la disponibilità economica. La sua natura riservata e l’assenza dai social network complicano ulteriormente le ricerche, rendendo difficile tracciare i suoi possibili contatti.

Appelli della famiglia e reazioni sociali

I genitori di Nicola hanno intensificato gli appelli sui social network, cercando disperatamente informazioni sul figlio scomparso. “A chiunque lo veda o lo senta. Se avete modo di parlargli, fategli sapere che può tornare a casa tranquillo e che tutti, familiari e amici, lo aspettano con amore e voglia di riabbracciarlo”, si legge nei messaggi condivisi online.

La famiglia, oltre ad aver presentato denuncia per allontanamento volontario, ha coinvolto l’associazione Penelope, specializzata nella ricerca di persone scomparse. Anche la nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” si è attivata per dare visibilità al caso. Al momento della scomparsa, Nicola indossava giacca e pantaloni scuri, ha occhi e capelli castani ed è alto un metro e 75.